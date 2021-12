Verso Paganese-Juve Stabia: le dichiarazioni di Sottili, le probabili formazioni e dove guardare il derby in tv

Serie C Girone C

Restare agganciati alla zona playoff e tentare un blitz nella parte importante di classifica. Avvicinarsi alla zona nobile e proseguire sulla strada intrapresa dei quattro risultati utili consecutivi. La Juve Stabia di Stefano Sottili è attesa dalla delicata partita contro la Paganese allo Stadio Marcello Torre. Il derby metterà davanti due squadre che vivono periodi fortemente contrapposti. I gialloblè di Castellammare hanno beneficiato della cura del nuovo allenatore e stanno progressivamente scalando il condominio. Gli azzurrostellati di Gianluca Grassadonia, tra defezioni e infortuni, sono reduci da quattro sconfitte di fila che hanno gettato sconforto nell'ambiente.

Sottili, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida alla Paganese: "I derby sono gare che vorresti sempre giocare, hanno un fascino particolare. Continuità? Noi scendiamo sempre per vincere. A Torre del Greco, al di là del risultato che è da insegnamento, abbiamo giocato una buona partita. Contro la Paganese sarà una battaglia". Sugli avversari, il tecnico ha ribadito: "Sono in una buona condizione psicofisica, è ciò che ci dice la partita contro il Monopoli. Nel finale hanno perso i nervi e hanno subito due espulsioni. Nel complesso non hanno concesso molto". Sottili fa il punto anche sui singoli: "Esposito è a disposizione. Schiavi, Troest e Squizzato stanno continuando a svolgere lavoro differenziato e non saranno del match. Berardocco ci consente di giocare con il centrocampo a tre o di far rifiatare Stoppa. Eusepi è cresciuto molto".

Le probabili formazioni e dove guardare il derby in tv

La Paganese vara il solito modulo di riferimento, il 3-5-2. Bianchi, Schiavi e Schiavino puntano alla titolarità davanti alla porta difesa da Baiocco. Sugli esterni spazio per Sussi e Firenze, con Volpicelli in cabina di regia e supportato da Cretella e Zanini. Il giovane Guadagni ad accompagnare Piovaccari in zona offensiva. Lunga lista di indisponibili: fuori Diop, Castaldo, Murolo, Perlingieri per infortunio, oltre gli squalificati Tissone, Zito, Manarelli e Sbampato. Classica veste tattica per la Juve Stabia che perde Davì e lo sostituisce con Altobelli. Confermato il blocco difensivo a schermare lo specchio di Sarri. Scaccabarozzi in mediana, il tridente di trequartisti alle spalle di Eusepi.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavi, Schiavino, Bianchi; Sussi, Cretella, Volpicelli, Zanini, Firenze; Guadagni, Piovaccari. A disposizione: Caruso, Pellecchia, Scanagatta, Viti, Vitiello, Del Regno, Iannone. Allenatore: Grassadonia

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Altobelli, Scaccabarozzi; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. A disposizione: Pozzer, Russo, Cinaglia, Esposito, Todisco, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Evacuo, Lipari. Allenatore: Sottili.