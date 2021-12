Serie C/Girone C - La Juve Stabia rianima la Paganese: tris azzurrostellato al Torre, i gialloblè frenano la marcia

Serie C Girone C

L’una chiamata a sovvertire il momento negativo e il periodo senza risultati, l’altra intenzionata ad alimentare la continuità di prestazioni. Allo Stadio Marcello Torre va in scena il confronto tra Paganese e Juve Stabia. La squadra di Gianluca Grassadonia, malgrado le assenze e le pesanti defezioni, è costretta a invertire l’andamento delle recenti uscite. Gli uomini di Stefano Sottili sono decisi a raccogliere ancora punti pesanti in trasferta e far valere la crescita della condizione fisica e mentale.

L’approccio alla sfida è migliore per gli azzurrostellati che si affacciano in zona offensiva con un diagonale di Viti che trova le mani attente e sicure di Sarri. Al 13’ missile di Cretella dalla distanza, la traiettoria è leggermente larga. La reazione gialloblè arriva con Panico al 16’: l’esterno offensivo, pescato da un lancio di Altobelli, si presenta davanti a Baiocco che è miracolo a respingere il tentativo. Cinque minuti dopo, ancora Panico scarica un destro a giro verso lo specchio: la parabola è distante dal bersaglio. Entra in partita anche Stoppa poco prima della mezz’ora con una punizione ben calciata, nessun problema per Baiocco. Al 31’ la Paganese passa in vantaggio con Cretella. Il centrocampista si avventa su una respinta di Rizzo e col destro supera Sarri. La Juve Stabia non sta a guardare e sul ribaltamento di fronte conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Bentivegna: l’estremo difensore respinge e, complice la traversa, il pallone danza sulla linea. Il numero 10 ospite è lesto a ribadire in rete e fissare l’1-1. Nel finale di frazione Guadagni approfitta del suggerimento di Firenze per appoggiare in porta il tap-in del nuovo vantaggio.

Ripresa che rispecchia il canovaccio del primo tempo. Si gioca sulle palle inattive e sugli errori degli avversari. Al 53’, dagli sviluppi di un angolo battuto da Bentivegna, Baiocco sbaglia i tempi d’uscita e Tonucci calcia al volo: parabola alta. Al 58’ il numero dieci di Sottili libera un mancino ad effetto dalla destra, la giocata risulta imprecisa. Al 62' Stoppa scodella al centro, Eusepi spizza e Panico spreca il pareggio. La Paganese gestisce e tiene a distanza gli avversari dall'area di rigore e dalla porta di Baiocco. La Juve Stabia, dopo alcune folate sporadiche, cerca di attingere dalla panchina per una soluzione alternativa. All'81' Firenze cala il tris: l'8 di Grassadonia, servito da Piovaccari, infila Sarri con un diagonale. Al triplice fischio è hurrà per gli azzurrostellati che conquistano tre punti pesanti dopo le quattro sconfitte consecutive: i ragazzi di Grassadonia tornano alla vittoria. Si ferma la rincorsa dei gialloblè di Sottili.

Il tabellino

Paganese (3-5-2): Baiocco; Zanini, Schiavino, Bianchi; Sussi, Cretella, Volpicelli (65' Vitiello), Firenze, Viti (56’ Schiavi); Guadagni (82' Iannone), Piovaccari. A disposizione: Pellecchia, Caruso, Scanagatta, Del Regno. Allenatore: Grassadonia

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati (91' Berardocco), Tonucci, Caldore, Rizzo; Altobelli, Scaccabarozzi; Bentivegna (76' Evacuo), Stoppa (63' Della Pietra), Panico (90' Guarracino); Eusepi. A disposizione: Russo, Pozzer, Todisco, Lipari, Cinaglia, Esposito. Allenatore: Sottili

Arbitro: Federico Longo della sezione di Paola

Marcatori: 31’ Cretella (P), 35’ Bentivegna (JS), 45’ Guadagni (P), 81' Firenze (P)

Ammoniti: Viti, Schiavino, Bianchi, Vitiello, Grassadonia dalla panchina, Piovaccari (P), Tonucci (JS)