Juve Stabia, Novellino in conferenza stampa: "Siamo una squadra competitiva. Ecco dove bisogna lavorare"

Serie C Girone C

È stata una settimana importante per la Juve Stabia. Il ribaltone in seguito alla sconfitta interna col Monopoli ha spalancato le porte della panchina a Walter Novellino. Il tecnico è tornato al timone dei gialloblè ed è chiamato all'impresa: riportare certezze all'interno dell'ambiente. Il club campano è intenzionato a scalare la classifica e si è affidato all'esperienza del trainer di Montemarano per riscattare l'annata complicata con un finale di stagione all'altezza.

Alla vigilia della sfida in esterna contro il Messina, Novellino è intervenuto in conferenza stampa: "Devo ringraziare la società che mi ha permesso di ritornare in una piazza così importante. Sento di poter offrire il mio contributo e l'esperienza ai ragazzi. Questa squadra merita una classifica diversa: c'è un po' di difficoltà in questo momento, ma lavorando possiamo risolvere questi piccoli problemi".

Sulla Juve Stabia che ha trovato, Novellino ha dichiarato: "Ho sempre seguito con grande affetto, la squadra ha grandi valori e può uscire da questa situazione. La disponibilità del gruppo è sempre stata ottima, abbiamo giocato anche a tre in difesa. Le qualità e la disponibilità ci sono, vediamo come schierarci in campo. Ritorno? Sono contento, ho sempre avuto un rapporto ottimo con la proprietà. Ho accettato subito".

Sui problemi che la squadra sta attraversando: "Bisogna lavorare sotto l'aspetto psicologico. Ho una rosa competitiva a disposizione, l'importante è lavorare bene e ottenere il massimo dei risultati".