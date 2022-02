Juve Stabia, comunicato il successore di Sottili: ritorna Novellino in panchina

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Porte girevoli sulla panchina della Juve Stabia. Dopo la sconfitta interna col Monopoli, i gialloblè hanno annunciato l'esonero di Stefano Sottili e l'addio del direttore sportivo Raffaele Rubino. L'uscita del tecnico ha spalancato i battenti al ritorno di Walter Novellino. Il trainer di Montemarano rientra in forza alle Vespe in seguito alla separazione dello scorso ottobre. Di seguito, il comunicato del club di Castellammare: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile della prima squadra a Walter Alfredo Novellino. Il tecnico dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento in vista della trasferta di Messina".