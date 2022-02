Serie C/Girone C - Borrelli manda al tappeto la Juve Stabia: Monopoli corsaro a Castellammare

Serie C Girone C

Temperature rigidi, clima non favorevole. Allo Stadio Romeo Menti va in scena il confronto tra la Juve Stabia e il Monopoli. La compagine allenata da Stefano Sottili è intenzionata a confermarsi dopo il successo ottenuto contro la Vibonese: l'obiettivo è agganciare la griglia playoff, distante tre lunghezze. Per i biancoverdi di Alberto Colombo, invece, il momento è negativo e la squadra ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite disputate.

Partita divertente già dalle battute iniziali con i pugliesi che si affacciano in avanti al 2' con un traversone insidioso di Starita. Il numero 7 ci riprova altresì al 5' con un tiro che si spegne sul fondo. Stesso esito per Vassallo qualche secondo più tardi su una sfera persa in uscita. Al 7' i gialloblè cercano di innescare Eusepi, Loria è attento in chiusura. Sul ribaltamento di fronte Viteritti tenta di liberare Borrelli che manca l'impatto. Al 18' Schiavi si mette in evidenza con una giocata dalla distanza, Loria si oppone. Passano tre giri di lancette e Starita conclude verso lo specchio, nessun problema per Dini. Al 35' una traiettoria disegnata da Bentivegna scheggia la traversa, sul versante ospite Bussaglia - seppur in posizione di offside - spedisce alto da pochi metri. Nel finale di frazione Loria sventa un contropiede di Ceccarelli.

La cronaca della ripresa si apre con un tentativo di testa di Borrelli, l'attaccante manda sul fondo. Replicano i gialloblè con Eusepi al 51', provvidenziale Loria negli interventi. Al 53' il Monopoli sblocca il risultato con Borrelli che approfitta di una mischia sugli sviluppi di un corner per battere Dini. Trascorrono tre minuti e l'estremo difensore di campani deve allontanare le offensive dei ragazzi di Colombo. Al 63' Starita si intravede in attacco con una botta che termina distante dal bersaglio. La Juve Stabia prova a scuotersi con Bentivegna, la conclusione del dieci al 75' è imprecisa. Il Monopoli cerca di costruire opportunità utili per il raddoppio, ma il punteggio non cambia. Al triplice fischio, i biancoverdi espugnano il manto erboso di Castellammare e si rilanciano in classifica. Nuova battuta d'arresto per le Vespe.

Il tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini, Donati (85' Evacuo), Caldore, Tonucci, Dell'Orfanello, Altobelli, Schiavi (46' Scaccabarozzi), Bentivegna (76' Della Pietra), Stoppa, Ceccarelli (64' De Silvestro), Eusepi. A disposizione: Russo, Cinaglia, Panico, Peluso, Esposito, Daví, Erradi, Guarracino. Allenatore: Sottili

Monopoli (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Pambianchi, Bussaglia, Piccinni (67' Grandolfo), Vassallo (93' Fornasier), Viteritti, Starita (89' D'Agostino), Borrelli (67' Langella). A disposizione: Guido, Natalucci, Romano, Morrone, Quaini, Nina, Rossi. Allenatore: Colombo

Arbitro: Emmauele di Pisa

Marcatori: 53' Borrelli (M)

Ammoniti: Schiavi, Ceccarelli, Eusepi (JS), Arena (M)