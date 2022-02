Juve Stabia, Sottili sollevato dall'incarico di allenatore. Saluta anche il ds Rubino

Girone C

Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, il ko interno col Monopoli che vanifica quanto di buono sfoderato contro la Vibonese. Weekend amaro per la Juve Stabia, piegata da Borrelli allo Stadio Romeo Menti. Un gol ad avvio secondo tempo decide la disputa di Castellammare e complica i piani stagionali delle Vespe. Gialloblè distanti quattro lunghezze dalla zona playoff e attesa da un calendario tutt'altro che semplice. Per dare una netta sterzata al momento negativo, la società ha deciso di esonerare l'allenatore Stefano Sottili e il direttore sportivo Raffaele Rubino. Il nuovo tecnico, con il ritorno di Walter Novellino in pole position, sarà comunicato nelle prossime ore:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver sollevato Stefano Sottili dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Sottili le migliori fortune umane e professionali. Si comunica, inoltre, che il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore.

La S.S. Juve Stabia comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Raffaele Rubino. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per il futuro".