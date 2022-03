Givova Capri Anacapri - Rinviata ancora la sfida col San Vito Positano

Subisce ancora un rinvio il match tra Givova Capri Anacapri e San Vito Positano. Il confronto, valido per la quindicesima giornata del Girone D di Promozione, era stato sospeso lo scorso 22 gennaio dal direttore di gara per presunta aggressione. Fatti smentiti dal Giudice Sportivo Territoriale che, negli ultimi giorni, ha diramato un comunicato ufficiale: si ripeterà la sfida tra gli isolani e i giallorossi. Tuttavia, la società del San Costanzo - con una breve nota - ha annunciato un nuovo posticipo dell'appuntamento, riprogrammato per il prossimo 23 marzo: "La società Uc Givova Capri Anacapri rende noto ai propri tifosi e agli organi di stampa che la gara con il San Vito Positano è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi per effetto dell'appello della squadra costiera".