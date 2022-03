Promozione Campania/Girone D - Hurrà Givova Capri Anacapri al Comunale di Agerola

Il Givova Capri Anacapri non ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra isolana sbanca il Comunale di Agerola e conquista tre punti importanti che consolidano la seconda piazza in classifica. La ventiduesima giornata del Girone D di Promozione termina con un netto 1-3 per la compagine ospite che passa sul rettangolo verde dei ragazzi di Vivace. Sorride la brigata di mister Staiano che rimanda i festeggiamenti del Massa Lubrense.

Sesto successo consecutivo per la formazione biancazzurra che si impone con una prestazione maiuscola. Motivazioni e qualità prendono la scena sul manto erboso: il primo sussulto è di Principe, l'attaccante non trova la via del gol. Alla mezz'ora è Solitro a mettere in affanno gli avversari con un cross che si stampa sul palo. Il match fatica a carburare e le opportunità in zona offensiva sono sterili. I padroni di casa non riescono a reagire alla pressione, tuttavia non subiscono grossi rischi e all'intervallo è 0-0 sul terreno del Comunale.

Determinazione per il Givova Capri Anacapri ad avvio ripresa. Ci pensa Riccio a sbloccare il risultato: il calciatore entra in area in area sugli sviluppi di un calcio piazzato e sgila il vantaggio. L'andamento sembra premiare gli ospiti che, d'altra parte, rimediano il ritorno dei locali che pareggiano con Romano che sfrutta un disimpegno errato della retroguardia. Tocca a Principe riportare avanti gli isolani con una conclusione dal limite dell'area su assistenza di Santarpia. Nel finale, ancora Principe fissa l'1-3 definitivo e sigla il ventunesimo gol in campionato.

Il prossimo turno riserverà il match in esterna sul campo della Viribus per l'Agerola. Il Givova Capri Anacapri attenderà la rivelazione Micri al San Costanzo.