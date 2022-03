Stabilita la data di recupero di Givova Capri Anacapri-San Vito Positano. Capitan Parlato: "Soddisfatto della sentenza"

Una partita da rigiocare. È questa la decisione comunicata dal Giudice Sportivo Territoriale dopo la clamorosa sospensione dello scorso 22 gennaio. Givova Capri Anacapri e San Vito Positano dovranno tornare in campo per la disputa regolare del confronto valido per la quindicesima giornata del Girone D di Promozione. Come riportato dal Comitato Regionale Campano, l'incontro sarà recuperato mercoledì 23 marzo alle ore 15.00. Un appuntamento che si colloca tra gli impegni con Micri e Santa Maria la Carità per gli isolani.

Ad esprimersi è stato il Capitano Stefano Parlato. Il leader del Givova Capri Anacapri ha esternato così le sue sensazioni dopo la nota del Giudice Sportivo: "Sono molto soddisfatto di questa sentenza. Il duro colpo che aveva subito, ingiustamente, la mia immagine, la mia lealtà, la mia sportività viene in questo modo cancellato. Ho sofferto molto in questo periodo, ma ho sempre sentito vivo l'affetto dei tifosi e dei compagni e la solidarietà della mia società che ha lavorato in modo egregio. Giustizia è fatta! Non sono un violento, non lo sono mai stato, la mia carriera parla chiaro. Non capisco il perché fu presa quella decisione frettolosa, per fortuna però adesso è tutto più chiaro. Spero che questa sentenza possa essere un viatico per una revisione anche per il giudizio che mi riguarda. Ritengo di dover chiudere la carriera in tutt'altro modo".