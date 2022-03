Givova Capri Anacapri, ripetizione della gara col San Vito Positano: c'è l'ufficialità

L'ufficialità è arrivata. Il match tra Givova Capri Anacapri e San Vito Positano, sospeso lo scorso 22 gennaio, dovrà essere rigiocato. È questa la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, l'avvocato Marco Cardito. Lieto fine per il club isolano dopo quanto accaduto nella sfida valida per la quindicesima giornata del Girone D di Promozione. Di seguito, il comunicato integrale apparso sul sito ufficiale della LND Campania:

"Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, facendo seguito al C.U. di questo C.R. Campania n. 17/GST del 1.02.2022 che qui si intende integralmente richiamato, letta la relazione finale della Procura Federale relativa alla gara in oggetto, laddove:

"Dall'esame degli atti, per quanto utile ai fini del decidere, e? dato di rilevare: la particolare veemenza dell'atteggiamento del sig. Parlato, puo? certamente aver creato uno stato di metus nell'arbitro tale da avergli indotto la consapevolezza, come scrive nel referto, di non riuscire a dirigere la gara con serenita? ed a ritenere cessate le condizioni di normalita? per la prosecuzione dell'incontro e tuttavia benche? dal referto arbitrale e dall'audizione dinanzi il GST risulti che il direttore di gara sia stato attinto da una testata del sig. Parlato, in realta? una vera testata non si apprezza dalla riproduzione filmata agli atti e pubblicata sul web; la situazione ambientale all'interno dell'impianto di gioco era nella norma, non rilevandosi dal filmato ne? da altri atti ufficiali alcuna intemperanza del pubblico; il comportamento del sig. Stefano Parlato e? certamente assai deprecabile e minaccioso ma, perlomeno da quanto appare, non sembra abbia colpito il direttore di gara";

P.Q.M

preso atto di quanto sopra e fatte proprie le conclusioni della Procura, delibera la ripetizione della gara in epigrafe (fermi i provvedimenti disciplinari gia? assunti e pubblicati nel relativo CU), demandando alla Segreteria di questo C.R. gli adempimenti conseguenziali; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva".

Soddisfazione anche per il Givova Capri Anacapri:

"Si rigioca! La gara tra Uc Givova Capri Anacapri e San Vito Positano dovrà essere rigiocata. Questo è quanto stabilito dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito. Grande soddisfazione per la società isolana che da sempre si era dichiarata esterefatta per quanto accaduto. Un grande ringraziamento va fatto all'avvocato Jury Calabrese che ha seguito nel percorso giuridico l'Uc Givova Capri Anacapri. Sarà il comitato regionale a stabilire la data del recupero".