Givova Capri Anacapri - Mister Staiano festeggia le 100 panchine

Fine settimana di pausa forzata per i campionati di Promozione. Tuttavia, prima della chiusura della stagione con gli ultimi due turni in programma, il Givova Capri Anacapri affronterà l'infrasettimanale contro il San Vito Positano. Isolani chiamati a sfidare i giallorossi nella partita di recupero valida per la quindicesima giornata del Girone D. Principe e compagni hanno intenzione di acquisire i tre punti per chiudere positivamente un'annata straordinaria. Il secondo posto è ormai blindato e, di conseguenza, gli spareggi di fine competizione risulteranno fondamentali per il sogno relativo all'Eccellenza.

Nel frattempo, mister Andrea Staiano ha raggiunto uno storico traguardo sabato scorso contro il Santa Maria la Carità. Sono cento le panchine del tecnico alla guida della Prima Squadra: "Ricordo con grande affetto ognuna delle gare disputate. Allenare questa squadra è stato un po' come coronare un sogno. In questa stagione il livello di calcio ha fatto in modo che ogni gara e ogni panchina fossero sudate fino alla fine. Forse però la vittoria in casa con il Cercola è quella più significativa. Se guardo al passato ricordo con piacere la rimonta in 9 al Damecuta contro l'Arzanese. In assoluto forse però è la prima volta che sono andato in panchina che mi sono emozionato di più".