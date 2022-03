Promozione Campania/Girone D - Il Givova Capri Anacapri manda al tappeto il Santa Maria la Carità

Il successo del Massa Lubrense che agguanta l'Eccellenza e non solo. Il Girone D di Promozione, al ventiquattresimo appuntamento della stagione, riserva il testa a testa tra due delle squadre più interessanti. Il Santa Maria la Carità di mister Durazzo accoglie il Givova Capri Anacapri di Staiano al Comunale. Due formazioni in lotta per la zona alta della classifica, gli isolani hanno intenzione di blindare la seconda posizione mentre i rossazzurri puntano a ridurre il gap in graduatoria.

In un contorno pazzesco, con numerosi tifosi sugli spalti, la partita regala una girandola di emozioni. Al triplice fischio, gli ospiti si assicurano l'ottava sinfonia, i sammaritani devono arrendersi alla qualità degli avversari. Partenza migliore per il Givova Capri Anacapri che passa in vantaggio con una splendida conclusione di Solitro dal limite dell'area. Mancino chirurgico a giro che si spegne all'incrocio dei pali. Trascorrono pochi minuti e Principe sale in cattedra. Il calciatore di Staiano prima si conquista un calcio di rigore, poi trasforma dagli undici metri per lo 0-2.

Ad inizio ripresa, spinti anche dal pubblico, gli uomini di Durazzo accorciano con Oliva che riapre i giochi. Gli isolani non ci stanno, reagiscono alla grande e, sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, trovano il tris. Principe approfitta di un calcio piazzato per allungare nel punteggio e mettere a segno la sua ventiquattresima rete stagionale. Il Santa Maria la Carità si riporta sotto con Formisano e sfiora il pareggio: è Prete ad evitare guai ai suoi. Non succede più nulla, il match del Comunale va in archivio col 2-3 definitivo.

Si tornerà in campo il prossimo 10 aprile. Il Givova Capri Anacapri sarà impegnato in trasferta contro l'Atletico Pagani, mentre i rossazzurri saranno attesi dal banco di prova in esterna con la Viribus.