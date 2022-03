La Corte Sportiva rigetta il ricorso del San Vito Positano, col Givova Capri Anacapri si gioca: stabilita la data di recupero

C'è una partita da recuperare nel Girone D di Promozione. Il Givova Capri Anacapri di mister Staiano, dopo aver archiviato il prezioso successo nello scontro diretto per la zona playoff contro il Santa Maria la Carità, si proietta al rush finale di stagione. Due impegni in programma più la sfida posticipata col San Vito Positano, valida per il quindicesimo turno della competizione. Il match, sospeso lo scorso 22 gennaio, ha finalmente un verdetto: si giocherà regolarmente. La Corte Sportiva di Giustizia Territoriale, infatti, ha rigettato il ricorso presentato dal club giallorosso. La nuova data, per il recupero della stessa, è stata calendarizzata: si scenderà in campo il prossimo 6 aprile alle ore 16 al San Costanzo.