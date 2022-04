Ercolanese, gli incredibili record di Mosca e Uliano per l'obiettivo Eccellenza

Una squadra inarrestabile, affamata e alla ricerca della gloria. Una strepitosa rincorsa sul Quartograd che si è tramutata in sorpasso. L'Ercolanese, sempre più prima in classifica, è pronta a strappare il pass per l'accesso all'Eccellenza. Nelle ultime due gare in programma, contro il fanalino di coda San Francesco in trasferta e col Procida tra le mura amiche dello Stadio Solaro, i granata di Carlo Ignudi sono prossimi a festeggiare la vittoria del campionato. Quattro punti di vantaggio sull'inseguitrice di Vincenzo Longobardi e il sogno del salto di categoria destinato ad essere agguantato già nella prossima giornata del Girone C di Promozione.

Il percorso dei vesuviani, d'altro canto, è stato costante e a testimoniarlo sono i numeri. Sono venti le vittorie conquistate in ventiquattro gare disputate nella competizione, ben tre i pareggi e soltanto una sconfitta rimediata proprio contro il Quartograd nella sfida d'andata. Un cammino quasi netto per l'Ercolanese che, oltre allo strepitoso lavoro del collettivo, si affida alle qualità dei singoli. Da menzionare la prestigiosa annata di Mario Uliano. Il portiere, nel match contro la Vis Frattaminorese, è entrato nella storia del club fissando - momentaneamente - la striscia di imbattibilità a 703'. Sette sono finora i clean sheet consecutivi (altro traguardo riguardante il campionato di Promozione). Il numero uno ha superato un'icona del calcio ercolanese quale Giuseppe Capece che, nella stagione 2013/14, tenne inviolata la porta per 619' e con sei incontri di fila senza incassare reti.

La trionfale marcia dell'Ercolanese è da attribuire altresì alle finalizzazioni di Michele Mosca. Il bomber è stato tra i protagonisti indiscussi del gruppo di Ignudi. Da titolare o da subentrante, il calciatore ha sempre messo la sua firma. Nella recente contesa del Solaro, il centravanti ha siglato la decima doppietta stagionale e ha inserito il suo nome nel tabellino dei marcatori con almeno un gol contro le tredici avversarie del girone. E il club lo considera un vero cannibale dell'area di rigore. Due poker contro Puteolana 1909 e Terzigno, una tripletta alla Montecalcio. Doppiette con Lacco Ameno, Virtus Afragola, Città di Casoria, Quartograd, Oratorio Don Guanella Scampia, Vis Frattaminorese e San Francesco. Singolo ma prezioso timbro contro Rione Terra, Sant'Anastasia e Isola di Procida. Numeri impressionati per il classe 1994 che ha dimostrato di meritare categorie superiori.