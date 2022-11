Giugliano, Sassi tra i protagonisti della stagione. E la Nazionale Under 20 lo convoca per i prossimi impegni

Motivo d'orgoglio e di vanto, per il Giugliano e per l'Atalanta. Jacopo Sassi, portiere dei Tigrotti e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è reduce da una prima parte di stagione sorprendente con la casacca dei gialloblù. Prestazioni convincenti, ultima in ordine cronologica quella contro l'Avellino nel derby, per il classe 2003 di Treviglio e il giusto premio è la convocazione con la Nazionale Under 20. Impegni in programma per gli azzurrini che contano ancora sui guantoni del diciannovenne, così il club campano sui social: "La società e tutti i coloro che ne fanno parte, si complimenta con il portiere Jacopo Sassi per l'ennesima convocazione con la Nazionale Under 20. Jacopo farà parte della squadra Azzurra per la partita di domani 17 novembre ad Arad contro la Romania e il 21 novembre a Sassuolo contro la Repubblica Ceca".