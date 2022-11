Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: multa e uno squalificato per la Juve Stabia, fermato Salvemini del Giugliano

Serie C Girone C

Una multa alla Juve Stabia e due calciatori fermati per le squadre napoletane impegnate nel campionato di Lega Pro. All'ammenda segue anche la squalifica per Tommaso Maggioni, per recidività in ammonizioni. Discorso analogo per Francesco Paolo Salvemini del Giugliano, queste le motivazioni del Giudice Sportivo:

"Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

€ 1200,00 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumita? pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato materiale pirotecnico di bassa intensita?, quindici dal 5° al 30° minuto del primo tempo e nove dal 2° al 12° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalita? complessive dei fatti ed il numero complessivo del materiale utilizzato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V Infr.)

Salvemini Francesco Paolo (Giugliano)

Maggioni Tommaso (Juve Stabia)".