Serie C/Girone C - Gladestony eroe del derby, il Giugliano stende l'Avellino e il Partenio si colora di gialloblù

Una sconfitta amara nel derby contro la Juve Stabia e l’occasione di riscattarsi nei confronti di un’altra campana del Girone C di Serie C. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, protagonista finora di un ottimo cammino in campionato, affronta l’Avellino di Massimo Rastelli allo Stadio Partenio-Lombardi. Impianto blindato e senza tifosi sugli spalti.

Partita equilibrata nel corso della frazione iniziale. Il primo tentativo è di Felippe, ma la giocata è larga. I ritmi non sono altissimi nei minuti iniziali, le due squadre si studiano e cercano di non lasciare spazi agli avversari. Al 15’ Gladestony arma il tiro dalla distanza, Pane non è sorpreso e blocca senza particolari problemi. Col passare dei minuti cresce la brigata gialloblù che prova ad impensierire la retroguardia biancoverde: non ci sono, tuttavia, grandi opportunità da segnalare. Soltanto nel finale di frazione si anima il match con gli uomini di Rastelli che salgono in cattedra e tentano di mettere in apprensione la porta difesa da Sassi. Colpo di testa di Garetto sugli sviluppi di un angolo, l’impatto è debole. Tocca poi a Ceccarelli con un rasoterra chiamare in causa Sassi. All’intervallo resiste il pari ad occhiali al Partenio. Ad avvio secondo tempo, la partita ci mette un po’ a carburare a causa dell’infortunio momentaneo di Berman. Al 53’ Ceccarelli scarica un sinistro a giro dal limite dell’area: Sassi si distende e disinnesca tranquillamente. Al 60’ è Rizzo a ritagliarsi uno spazio per la botta da fuori, Sassi interviene e dice di no. Passano tre minuti e il guardiano di Di Napoli sale in cattedra sul tentativo di Russo. Al 68’ si sblocca la partita sul suolo irpino, è il Giugliano ad andare in vantaggio: Oyewale conquista la sfera e appoggia per Gladestony che apre il piatto e insacca. La reazione dei Lupi è immediata con Russo e Auriletto, Sassi è miracoloso. All’80’ Felippe manca lo specchio da dentro l’area. De Rosa e compagni gestiscono e al triplice fischio strappano tre punti che alimentano i sogni d’alta classifica: Avellino battuto nel derby al Partenio.

Il tabellino

Avellino (4-3-3): Pane; A. Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; Casarini (58’ Matera), Franco (58’ Micovschi), Garetto (74’ Kanoute); Russo (87’ Murano), Gambale, Ceccarelli (74’ Trotta). A disposizione: Forte, Pizzella, Ricciardi, Maisto, Guadagni. Allenatore: Rastelli

Giugliano (4-3-1-2): Sassi; Scanagatta, Zullo, Berman, D'Alessio (25’ Oyewale); Gladestony, Felippe, De Rosa; Ghisolfi; Nocciolini (75’ Biasiol), Salvemini. A disposizione: Viscovo, Belardo, Ceparano, Piovaccari, N. Rizzo, R. Poziello, Rondinella, De Lucia, De Francesco, Gomez, Di Dio, Kyeremateng. Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Petrella di Viterbo

Marcatori: 68’ Gladestony (G)

Ammoniti: Franco, Rastelli dalla panchina (A), Felippe, De Rosa, Salvemini, Sassi (G)