FOTO | Eccellenza Campania - I calendari del Girone A e del Girone B

La nuova stagione di Eccellenza ha preso il via con gli impegni di Coppa Italia Dilettanti, il primo turno della competizione si chiuderà nel prossimo fine settimana. Intanto, nel weekend del 9/10 settembre ci sarà lo start al campionato. Questo pomeriggio, a Castellammare di Stabia, c'è stata la presentazione dei calendari per il Girone A e per il Girone B. Di seguito, il programma completo e gli incontri in agenda per le formazioni napoletane (clicca sulle immagini per ingrandire):