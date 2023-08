Coppa Italia Dilettanti - Manita Real Forio, vince il Quarto Afrograd. Pari tra Casoria e Afragolese, stop Santa Maria la Carità

Seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Dopo il debutto dell'ultimo weekend, le squadre di Eccellenza tornano in campo per affrontare gli impegni dell'infrasettimanale. Manita del Real Forio (Girone B, ndr) che passa sul campo del Rione Terra, costringe i flegrei all'uscita dalla competizione e spiana la strada al passaggio del turno: decisiva la sfida di domenica contro la Puteolana al Calise. Esordio stagionale ok per Angelo Iervolino e la sua truppa, completamente rivoluzionata dalla finestra estiva di calciomercato. Il vantaggio biancoverde è targato Di Costanzo, lesto a sfruttare un calcio d'angolo. Il raddoppio, nelle fasi finali del primo tempo, porta la firma di Castagna: il calciatore sfrutta la ripartenza di Guatieri e a tu per tu col portiere non sbaglia. Nella ripresa, Filosa cala il tris su assistenza di uno straripante Guatieri. Il poker lo serve il subentrato Pelliccia, bravo a convergere verso il centro e a trovare l'incrocio con un destro chirurgico. Lo 0-5 del Chiovato è di Iacono, abile a svettare più di tutti sugli sviluppi di un piazzato.

Botta e risposta tra Casoria e Afragolese nella seconda gara del Girone C di Coppa. I viola di Gaetano Perrella, dopo il ko in extremis contro il Montecalcio, raccolgono soltanto un punto al San Mauro e sono fuori dal torneo. Severino porta in vantaggio la squadra locale al 14', ma non basta: i rossoblù sono rapidi ad agguantare il pareggio immediato con Salvador al 16'. Per l'Afragolese è ancora tutto in bilico: il prossimo match contro i flegrei di Gennaro Illiano sarà cruciale. Il Quarto Afrograd batte il Givova Capri Anacapri (eliminato, ndr) a Mugnano e si giocherà la qualificazione con il Pompei nel Girone F. Primo tempo povero di emozioni, sono gli ospiti a creare le migliori opportunità con una fuga di La Pietra e con un palo colpito da Franzese. Nella ripresa, gli isolani sfiorano il gol: colossale l'occasione non concretizzata da Esposito, anche la coppia Navarrete-Cacciottolo non riescono a gonfiare la rete. Al 76', su azione corale, il Quarto Afrograd segna con De Biase. Quadro pochi minuti dopo ha la chance per pareggiare, ma al triplice fischio è 0-1.

Nel Girone H, troppa Scafatese per il Santa Maria la Carità. La compagine di Mario Di Nola, archiviata la vittoria contro il Sant'Antonio Abate, crolla nell'impegno casalingo. Canarini sul doppio vantaggio nel primo tempo, le reti di Labriola alla mezz'ora e di Tedesco al 37'. Le Aquile riescono ad accorciare con lo sfortunato autogol degli avversari, ma ancora Tedesco e Gautieri completano il poker nel finale.