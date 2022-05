Eccellenza Campania - Scarpa risponde a Schinnea: Savoia-Napoli United termina 1-1. Bianchi al turno successivo, Leoni out

Una partita intensa, ricca di emozioni e con la parità che regna sovrana. Allo Stadio Giraud, il Savoia e il Napoli United danno vita a una grande partita, ma a festeggiare - in virtù del miglior piazzamento in graduatoria - è la truppa oplontina. La squadra di Roberto Carannante passa il turno, eliminati i ragazzi di Diego Armando Maradona jr.

La cronaca si apre con uno schema da punizione a liberare Pelliccia al tiro: Landi para di piede e devia in angolo. Risponde Scarpa con un tiro di prima intenzione, palla oltre la traversa. Al 20' gli ospiti passano in vantaggio con Schinnea che realizza un semplice tap-in e porta in vantaggio i suoi. Alla mezz’ora palla in profondità per Schinnea, ma Esperimento è miracoloso nel chiudere la diagonale ed intervenire sulla sfera con un perfetto tempismo. Al 35' rete annullata al Savoia. Nel finale di frazione, Esposito sfonda a destra e scocca il tiro: Giordano devia in angolo con il piede. Nel recupero ci prova Liberti con una conclusione rasoterra sul secondo palo: sfera fuori di poco.

Ad avvio secondo tempo, Carannante muove qualcosa nell'undici. Al 57' punizione di Napolitano all’indirizzo di Scarpa che tira ma Giordano è superlativo nella ribattuta. Passano due minuti ed è ancora Savoia in proiezione offensiva: parabola morbida disegnata da De Stefano per Esposito che calcia in acrobazia. Nella fase centrale, verticalizzazione per Esposito: il 9 si coordina e va alla conclusione, senza però trovare il bersaglio. Al 73' occasione in area per il Napoli United ma Landi è provvidenziale nella deviazione. Alla mezz’ora Napolitano si libera del marcatore ed allarga per Esposito, tiro a giro che si spegne tra le braccia di Giordano. All'87' esplode di gioia il Giraud: il Savoia, in dieci uomini dopo l’espulsione di Esposito, segna su rigore con Scarpa.

Si va ai supplementari. Al 112' Esperimento intercetta palla, Napolitano tenta la conclusione di prima intenzione non trovando i pali difesi da Giordano. La seconda frazione extra-time si apre con due conclusioni dalla lunga distanza di Napolitano. Da menzionare una giocata di Scarpa che salta metà difesa e va alla botta, sfera che sfiora il palo. Al 114' Napoli United pericoloso in area, ma Landi si allunga lateralmente e blocca in presa bassa. Finisce così dopo 120', il Savoia passa al turno successivo dei play-off.