Verso Savoia-Napoli United, Pellerone: "Biglietti esauriti. Ospiti senza tifosi? Li faremo sentire a casa"

Tutto pronto allo Stadio Giraud di Torre Annunziata, oggi si gioca la semifinale playoff di Eccellenza. Dopo la vittoria di misura del San Marzano sull'Agropoli, in terra oplontina andrà in scena il confronto tra due protagoniste del Girone B: il Savoia di Roberto Carannante e il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. In un impianto gremito di mille tifosi locali, non ci saranno rappresentanze ospiti a causa del divieto di vendita dei tagliandi indetto pochi giorni fa. Il presidente biancoscudato, Mario Pellerone, è intervenuto alla vigilia della sfida per un monito alla propria tifoseria:

“Si conferma ai tifosi la chiusura della prevendita della partita Savoia-Napoli United del 15 Maggio. I 1000 biglietti sono esauriti già da diverso tempo, per cui anche se insistete per averne qualcuno non è possibile superare i 1000 accessi complessivi. È ormai noto che lo stadio Giraud, fino a nuovi lavori di adeguamento, ha una capienza massima di 1000 persone. Non è stata concessa una deroga per l’ampiamento per cui dobbiamo tutti farci una ragione. Sollecito ancora una volta i tifosi privi di biglietto a non venire allo stadio il giorno della partita. Non è possibile enrare. Chi pensa di entrare ugualmente danneggia irreparabilmente la squadra e la società. Vi proponiamo di organizzarvi a gruppi ed assistere alla partita da casa o in altri luoghi dove potete condividere con amici e parenti questo momento di festa dello sport. I tifosi che seguiranno la partita all’interno dello stadio devono dare prova di maturità sportiva. Questo nuovo Savoia ha bisogno di tifosi capaci di divertirsi e condividere insieme la passione per il calcio. Evitate di raccogliere provocazioni e provocare, bisogna adeguarsi al nuovo corso incitando i nostri ragazzi con canti, urli e chiassosi ritornelli di antica tradizione".

Poi, la raccomandazione: "È bellissimo vedere la vostra gioiosa partecipazione. Vi chiedo di rispettare gli avversari anche se qualcuno ha atteggiamenti poco conformi al momento di festa. Rispettare le decisioni degli arbitri anche se non condivise. Bisogna accettare le regole dentro e fuori dal campo. Sarei orgoglioso che tutto questo si attuasse già da domenica 15 maggio. I ragazzi della Napoli United giocano in un campo privo di loro supporters, facciamo sentire a loro che sono a casa. Applaudiamo anche loro per il bel gioco e, a prescindere che vincano o perdano, deve essere dato a loro un tripudio per quello che hanno fatto. Voglio che si giochi a calcio in modo leale con agonismo ma con rispetto dell’avversario. W il Savoia! Fatemi sentire orgoglioso di voi, un abbraccio affettuoso a tutti".