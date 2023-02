Eccellenza Campania/Girone B - Agropoli vittorioso di misura sul Vico Equense: Vuolo match winner

Successo di misura dell’Agropoli che batte il Vico Equense a domicilio e sbanca il rettangolo verde del Comunale. A Massaquano va in scena una partita equilibrata e decisa nelle battute conclusive del primo tempo. La cronaca si apre con fasi di studio per le due formazioni che, tuttavia, non disdegnano nel proiettarsi in zona offensiva. Ci provano Guidoni e compagni, rispondono Natiello e soci. Poi è Infimo a ritagliarsi uno spazio importante per far male agli avversari. La rete arriva soltanto nelle fasi finali della frazione iniziale, nel recupero ci pensa Vuolo ad andare in gol da pochi passi. Nel corso della ripresa, la squadra di Teta cerca di pungere gli ospiti che replicano con piazzati indisiosi, ma non sfruttati. Negli istanti precedenti al triplice fischio, è Urruty a salvare i suoi dal possibile pareggio locale. Non mancano le proteste della compagine costiera che esce sconfitta dall’incontro. Il prossimo appuntamento per il Vico Equense sarò decisivo per le sorti stagionali e per l’obiettivo salvezza: c’è il derby col Sant’Agnello da affrontare.

Il tabellino

Vico Equense: Norvello, Visconti (70’ Ferrara), Correale, Agnello, Sartorio, Manzi, Sannino (70’ Marciano), Musto (80’ Gargiulo), Ascione, Guidoni, Procida (47’ Cuomo). Allenatore: Teta

Agropoli: Gesualdi, Padovano (84’ Urruty), Pantano, Salerno, Follera, Vuolo, De Mattia, De Sio, Abayian, Natiello, Infimo (73’ Arevalo). Allenatore: Turco

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 45’+4’ Vuolo (A)

Ammoniti: Manzi (VE), Vuolo, De Sio, Salerno (A)

Espulso: Gargiulo (VE)