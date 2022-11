Eccellenza Campania/Girone A - Liccardi show e il Savoia esulta: tripletta al Massa Lubrense

Il Savoia vince, convince e scala la classifica: tripletta di Vincenzo Liccardi che decide la sfida contro il Massa Lubrense. Quarto risultato utile consecutivo per la brigata di Barbera che supera l'undici di Aiello allo Stadio Bellucci di Pompei. La prima occasione del match è a favore degli ospiti: calcio di punizione di Attardi che Landi, con un brivido, blocca in due tempi. Dopo poco calcio di rigore concesso ai Bianchi per fallo di mano di Mastellone, gioco però fermo per fuorigioco precedente di Scarpa. I biancoscudati non mollano e Scarpa si invola a rete, ottima parata di Borrelli che nega il gol al capitano. Al 34' arriva il vantaggio del Savoia: girata di testa di Liccardi su assist di Onda.

Nel secondo tempo cambia subito il match: Acampora già ammonito fa fallo su Onda lanciato a rete, doppio giallo ed espulsione. Due minuti dopo arriva il raddoppio dei padroni di casa. Gran pressing di Liccardi che strappa la palla dai piedi di D'Esposito e fredda Borrelli per il raddoppio. Il Massa Lubrense prova ad accorciare le distanze, ma al 68' cala il tris il Savoia: Annunziata sprinta sulla destra, assist al bacio per Liccardi a rimorchio e tripletta del classe '89. Sugli sviluppi di un corner gli ospiti trovano il gol con Boiano ma è annullato per posizione irregolare di un compagno.

Il tabellino

Savoia (4-4-2): Landi; Annunziata, Conti, Boussaada, Onda A; Onda G, La Montagna, Strazzullo, Scarpa; Liccardi, Aquino. A disposizione: Chirita, Gargalini, D’Amaro, Ruggiero, Santoro, Ferraro, Cuomo, Napolitano, Izzo. Allenatore: Antonio Barbera

Massa Lubrense (4-1-4-1): Borrelli; D’Esposito, Mastellone, Acampora, Verron; Vanacore; Attardi; Schettino, Nikolic, D’Alesio; Marino. A disposizione: Kokot, Maresca, D’Aniello, Boiano, Inserra, Jones, Breglia, Cassitto, Zarrella. Allenatore: Aiello

Arbitro: Fabio Limonta di Lecco

Marcatori: 34’, 50’, 68’ Liccardi

Ammoniti: Boussaada, Annunziata, Cuomo (S); Acampora, Inserra, Breglia, Vanacore (M)

Espulsi: Acampora (M)