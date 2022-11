Eccellenza Campania/Girone A - Il Saviano torna al successo: 3-1 alla Montecalcio

Quattro sconfitte consecutive e l'obiettivo di rialzarsi. Sul versante opposto, invece, una squadra in netta difficoltà e con appena due punti conquistati in questa prima parte di stagione. Allo Stadio Comunale di Ottaviano si gioca Saviano-Montecalcio. I padroni di casa arrivano al match con l'intenzione di rifarsi dopo la sconfitta rimediata sul campo del Real Forio. Gli ospiti, dal canto loro, puntano a mettere un freno alla striscia di sei disfatte di fila. Nell'impianto vesuviano, però, va in scena una sfida che premia la formazione più esperta. La brigata di Belmonte, infatti, sblocca dopo appena tre giri di cronometro col solito Chirullo, trascinatore del gruppo. I flegrei non reagiscono e ci pensa Casillo a raddoppiare poco prima della mezz'ora di gioco. Per larghi tratti, il parziale resta immutato e il Saviano pensa alla gestione e al controllo del match. Soltanto nelle battute conclusive si materializza il tris di Guidone, mentre Coquin rende meno pesante il passivo per la Montecalcio con un rigore trasformato a tre minuti dal 90'.

Il tabellino

Saviano 1960: D'Inverno, L. Liguori (90' Ale. Belmonte), Avitabile, Sorrentino, F. Casillo, Annibale, Franza (72' F. Liguori), D'Ambrosio (83' Castaldo), Chirullo, Maiorano (61' Guidone), Scoppetta (75' Sparano). A disposizione: Di Sarno, Paduano, Schibano, Falco. Allenatore: Alf. Belmonte

Montecalcio: Margiore, Buono (45' Ricciolino), Capuano, Viola, Meola, Liccardi, Migliaccio (57' Coquin), Deering (86' M. Lubrano Lavadera), Zazzaro, Carandente (41' Chiarelli), Pisano (63' Giaccio). A disposizione: Orecchio, D'Isanto, Metafora. Allenatore: G. Lubrano Lavadera

Arbitro: D'Auria di Napoli

Marcatori: 3' Chirullo (S), 28' F. Casillo (S), 82' Guidone (S), 87' rig. Coquin (M)

Ammoniti: Zazzaro, Migliaccio, Deering (M)

Espulso: per doppia ammonizione Zazzaro (M)