Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate va avanti con Comegna, l'Acerrana pareggia con Pisani

Un botta e risposta nell’arco di una manciata di minuti e il match Sant'Antonio Abate-Acerrana dello Stadio Vigilante Varone si decide col risultato di 1-1. Nell’impianto giallorosso ritorna il pubblico ed i padroni di casa partono subito forte: al 7’ cross di Rizzo, arrivano Delle Donne e Vatiero che però si ostacolano e non riescono a rendersi pericolosi. Al 9’ Vatiero viene atterrato in area e per il signor Ambrosino di Torre del Greco è calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Comegna che realizza. Trascorrono due giri di lancette e il Toro pareggia con una conclusione al volo di Pisani sugli sviluppi di un corner. Al 16’ Rizzo salta due avversari, ma calcia al lato. Al 25’ sono ancora i locali a provarci con Sorriso dal limite che non inquadra lo specchio. Ad avvio ripresa, Longobardi si ritrova a tu per tu col portiere ma Vitale e bravissimo a ribattere la conclusione. Al 59’ Sorriso recupera un’ottima palla, serve Rizzo che però non trova il bersaglio. Dopo l’ora di gioco è ancora Longobardi a mettere fuori. Al 65’ Rizzo inventa una parabola perfetta per Longobardi che però di testa ancora non riesce ad impensierire l'estremo difensore. La prima vera occasione degli ospiti nel secondo tempo arriva all’81’ con una palla persa in uscita: Spilabotte davanti ad Alcolino si fa neutralizzare. All’88’ Malafronte ci prova dal limite, ma Munao si rifugia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Vitale impatta ma ancora una volta i giallorossi non trovano la porta. Nel finale squillo di Todisco ma Alcolino blocca.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Salese (89’ Cascone), Girardi, Esposito (87’ Vitale), Di Ruocco, Comegna, Sorriso, Vatiero (75’ Acampora), Longobardi, Delle Donne (78’ Malafronte), Rizzo. A disposizione: Cimmino, Orlando, Della Femina, Palumbo, Gargiulo. Allenatore: Di Nola

Acerrana: Munao, Todisco, Puzone, Vitale, Taddeo (63’ Terracciano), Borrelli, Pisani (64’ Russo), Porcaro, Pisani (74’ Di Micco), Spilabotte, Carannante Esposito. A disposizione: Giordano, Suppa, Affinito, Di Micco, Piccolo, Romanelli, Fischetti. Allenatore: Di Buono

Arbitro: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco

Marcatori: 10’ rig. Comegna, 12’ Pisani

Ammoniti: Comegna (S), Vitale (A)