Eccellenza Campania/Girone A - Villa Literno corsaro sull'isola: Givova Capri Anacapri ko

Un turno infrasettimanale da rimuovere completamente per il Givova Capri Anacapri di Gennaro Monaco. La squadra isolana, impegnata nella decima giornata del Girone A di Eccellenza, esce sconfitta dal confronto casalingo col Villa Literno. I padroni di casa vanno a caccia di un risultato utile in chiave salvezza, mentre gli ospiti giungono al match con l'intenzione di ritrovare la giusta strada per la zona alta della graduatoria. I casertani si riscoprono corsari e sbancano l'isola con una prestazione all'inglese. Gara equilibrata fin dall'avvio con i due schieramenti che pensano soprattutto a non concedere spazi agli avversari. Nasce, dunque, una partita bloccata e sterile con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. I locali sono propositivi con le solite giocate di Giliberti, mentre i biancorossi si affidano soprattutto agli uomini di punta. Buona occasione costruita da Buondonno dalla distanza, ma a passare nel secondo tempo è la compagine casertana: ci pensa Gioielli a sbloccare la contesa al 66'. Il Givova Capri Anacapri va alla ricerca del pareggio e si sbilancia, il Villa Literno approfitta dell'occasione e raddoppia all'85' con Di Costanzo, abile a sfruttare un rimpallo in area di rigore. Non è mancata l'approvazione del pubblico per la prova offerta dagli isolani. Da segnalare l'esordio in campionato di un nuovo prodotto del vivaio, Fabrizio Cataldo, protagonista di una doppietta nell'ultima sfida disputata nel torneo di competenza.

Il tabellino

Givova Capri Anacapri: Prete, D'Aniello, De Martino, Capua, Notari, Tenneriello, Luongo, Esposito P., Gambino, Giliberti, Buondonno. A disposizione: Esposito M., Ascione, Mignogna, Cataldo, Camara, Esposito A., Cantone, Apuzzo, Quadro. Allenatore: Monaco

Villa Literno: Merola, Idioma, Severino, Falco, Lagnena, Gatta, Lepre, Scarparo, Gioielli, Conte, Romano. A disposizione: Mallardo, Giannetti, Di Monte, Ammaturo, Cafaro, Morgese, Di Costanzo, Barra, Conte M. Allenatore: Amorosetti

Arbitro: Emanuele Velocci di Frosinone

Marcatori: 66' Gioielli, 85' Di Costanzo