Eccellenza Campania/Girone A - Uragano Givova Capri Anacapri: 4-0 al Massa Lubrense nello scontro diretto

Uno scontro diretto che premia lo spirito e la tenacia del Givova Capri Anacapri: al San Costanzo non si passa, vige la legge azzurra. Per il Massa Lubrense è un weekend da dimenticare, la seconda trasferta su un'isola non è positiva come la prima. Prestazione solida per la squadra di Gennaro Monaco che inizia in piena fase di gestione, col ritmo dettato dai centrocampisti e col vantaggio immediato di Giliberti che si conferma in un periodo straordinario. Il fantasista trova il varco giusto per battere la retroguardia di Pasquale Aiello, mettendo così la sfida in discesa. I padroni di casa non si accontentano e alzano ulteriormente i giri della manovra. Il raddoppio arriva con bomber Mosca che approfitta di una manovra partita dai piedi di Tassiero, abile a conquistare la sfera. Nella ripresa, il Givova continua a premere e crea occasioni interessanti. Ci pensa ancora Mosca a gonfiare la rete e a mettere la vittoria in ghiaccio. Prima doppietta sull'isola per il centravanti, arrivato dallo Sporting Club Ercolanese durante la finestra di dicembre. Passano pochi minuti e Giliberti cala il poker, sfruttando un intervento non perfetto della difesa ospite. Nel finale, Esposito sfiora la manita. Il Givova Capri Anacapri stende il Massa Lubrense nello scontro diretto, si porta a +5 sulla zona retrocessione e intravede la salvezza diretta.

Il tabellino

Givova Capri Anacapri: Prete, Barletta, Pezzullo (65' De Martino), Buondonno, Riccio (70' D'Isanto), Notari, Tassiero, Capua (41' Hamza), Mosca, Giliberti (72' Esposito P.), Carandente (65' Di Micco). A disposizione: D'Andrea, Cataldo, Quadro, Esposito G. Allenatore: Monaco

Massa Lubrense: Borrelli, D'Esposito, Vanacore, Alfano (54' De Stefano), Cernaz (75' Schettino), Vitiello, Cacace (67' Cappiello), Inserra, Morvillo (67' Boiano), Attardi, Veniero (65' Cassitto). A disposizione: Russo, D'Aniello, Terminiello, Gargiulo. Allenatore: Aiello

Arbitro: Riccardo Borghi di Modena

Marcatori: Giliberti (GCA), Mosca (GCA), Mosca (GCA), Giliberti (GCA)

Ammoniti: Barletta, Pezzullo, Carandente (GCA), De Stefano (ML)