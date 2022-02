Eccellenza Campania/Girone A - Un sussulto di Coquin piega il Saviano: esulta il Forza e Coraggio

Una vittoria di misura nel segno di Coquin. Il Forza e Coraggio batte in trasferta il Saviano e conquista tre punti fondamentali per le ambizioni stagionali. Passo falso interno per i neroverdi che sono piegati dalla realizzazione del calciatore giallorosso poco prima del duplice fischio.

Partenza migliore per i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi con le giocate di Lombardi e compagni. Il tentativo d'apertura è proprio dell'attaccante, poi tocca a Laino creare un vero e proprio pericolo verso lo specchio. La squadra di Belmonte gioca meglio e sviluppa altre due buone opportunità. Casillo prima e D'Ambrosio poi mettono in difficoltà la retroguardia sannita. Nel momento di forza dei locali, gli ospiti vanno in vantaggio con Coquin che entra in area e trafigge Allocca. Anche ad avvio ripresa l'autore del gol trova la via vincente, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Il Saviano cerca di ristabilire la parità con le giocate di Bracale, Laino e D'Ambrosio: il risultato, però, non cambia ulteriormente e al triplice fischio è hurrà per la compagine di Tudisco.

Il tabellino

Saviano: Allocca, Casillo F., Lanni, Ammendola, Giannino (66’ Florio), Bracale, D’Ambrosio, Laino, Casillo G. (50’ Sabatino), Cozzolino (70’ Martiniello), Lombardi. A disposizione: Paolella, Manzo, Schioppa, Angarelli, Schibano, Notaro. Allenatore: Belmonte

Forza e Coraggio: Torino, Sozio, Martinucci (82' Noviello), Rea (60’ Paolella), Ayari, Scognamiglio, Improta (72’ Poziello), De Ieso, Coquin (82' Jallow), Asante, Di Martino (72’ Afanasiev). A disposizione: Di Sarno, Tufo A., Tufo M., Perrotta. Allenatore: Tudisco

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Assistenti: Antonio Capano di Napoli – Luca Vatiero di Agropoli

Marcatori: 45’ Coquin (FC)

Ammoniti: Ayari, Martinucci, Torino (FC)