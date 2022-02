Eccellenza Campania/Girone C - Vittoria del Sant'Agnello nello scontro salvezza con la Calpazio

Un confronto salvezza da conquistare per condannare - seppur temporaneamente - l'altra. Il Girone C di Eccellenza, giunto alla diciassettesima giornata, propone il testa a testa tra il Sant'Agnello e la Calpazio. Entrambe arrivano al match con lo stesso bottino stagionale: quattro vittorie, due pareggi e dieci sconfitte. Il rendimento, d'altra parte, evidenzia la situazione di classifica: 14 punti messi in cascina, margine di appena due lunghezze dal penultimo posto occupato dal Salernum Baronissi e l'obiettivo di rilanciarsi in chiave salvezza. Sul manto erboso partenopeo, dunque, va in scena un vero e proprio scontro diretto. E la compagine locale non si fa trovare impreparata. Anzi, riesce a smorzare l'entusiasmo - generato dal cambio di panchina e dai nuovi arrivi in ottica mercato - in casa avversaria. Tris del Sant'Angello che si spinge in graduatoria con le reti di Solimeno, Coppola G. e Coppola J.: a nulla è valsa la rete di Mastrogiovanni per la Calpazio. I partenopei saranno attesi dal test casalingo con la Virtus Cilento nel prossimo turno di campionato, mentre i salernitani ospiteranno il Vico Equense.