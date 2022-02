Eccellenza Campania/Girone B - Ischia all'inglese sulla Frattese: decisivi Pistola e Sogliuzzo

Il doppio sorpasso in classifica del Napoli United e l'occasione per rispondere ai Leoni in un big-match. Frattese e Ischia si affrontano allo Stadio Pasquale Ianniello nella sfida valida per la diciassettesima giornata del Girone B di Eccellenza. I nerostellati e gli isolani hanno un solo obiettivo: vincere per mantenere il passo delle pretendenti alla zona playoff. I ragazzi di mister Giovanni Masecchia sono intenzionati a riprendersi la terza posizione e insidiare il Savoia, di scena questo pomeriggio sul campo dell'Albanova. La truppa del tecnico Angelo Iervolino prepara il blitz in esterna per proiettarsi proprio verso il gradino più basso del podio.

Match contratto all'avvio, le due squadre si studiano e i primi dieci minuti sono di grande equilibrio. L'affondo d'apertura è una conclusione dalla sinistra di Pistola, la sfera esce oltre la traversa all'11'. Replicano i padroni di casa al 18': Orlando serve Armeno che calcia dal limite, traiettoria larga. Gli ospiti cercano di conquistare la scena con i tentativi in serie di Montanino e Castagna. Al 28' l'occasione clou per i locali. Traversone splendido di Calone per Signorelli, l'uomo offensivo di Masecchia stacca e di testa sfiora il palo. Al 37' Mola è chiamato al grande intervento, con un riflesso importante, sulla botta deviata di Trofa. Nel finale di primo tempo, Trofa trova in area Pistola che batte l'estremo difensore e sigla il gol del vantaggio ischitano. La Frattese prova a scuotersi subito con una punizione di Signorelli, ma all'intervallo è 0-1 per i gialloblù.

Il secondo tempo si apre con l'Ischia ancora in avanti. L'undici di Iervolino sfiora il raddoppio al 50' da azione generata dalla bandierina: diversi rimpalli in area, Castagna si avventa e calcia ma la parabola è alta. Al 54' nuovamente Castagna chiama in causa Mola alla respinta. Al 61' Signorelli scodella al centro per Prisco che gira di testa, Mazzella blocca. L'intensità dei nerostellati sale e al 67' Manzi, disturbato, non riesce a trovare il bersaglio. Trascorre un minuto e Armeno scarica un bolide verso la porta: l'iniziativa è imprecisa. Risponde Buono sul versante opposto, Mola cattura il pallone. All'81' Sogliuzzo approfitta di un passaggio di Trofa e, complice una deviazione, supera il portiere locale per il raddoppio. Il match dello Stadio Ianniello si chiude dopo sei minuti di recupero e premia l'Ischia di Iervolino che sale al terzo posto in coabitazione col Napoli United. Due lunghezze in meno per la Frattese di Masecchia.

Il tabellino

Frattese: Mola, Delle Curti, Riccio, Manzi, Calone, Cigliano (61' Visconti), De Marco (77' Improta), Armeno, Orlando (64' Mascolo), Prisco, Signorelli (77' La Pietra). Allenatore: Masecchia

Ischia: Mazzella, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Buono, Montanino, Trofa, Sogliuzzo, Pistola, Castagna, De Luise. A disposizione: Di Chiara, Muscariello, Arcamone, Conte, Iacono, Pesce, Di Sapia, Filosa, D'Antonio. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Fabio Rinaldi di Novi Ligure

Assistenti: Steven La Regina di Battipaglia - Pablo Lemos di Nola

Marcatori: 44' Pistola (I), 81' Sogliuzzo (I)

Ammoniti: Manzi, Cigliano, Visconti (F)