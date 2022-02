Eccellenza Campania - Il punto sul Girone A: l'Ottaviano festeggia, pari per Pomigliano e Acerrana. Crolla la capolista Palmese

Giornata di anticipi nel Girone A di Eccellenza. Ben due partenopee impegnate tra le mura amiche, altre due squadre invece sono state protagoniste in trasferta. Ecco come sono andate le sfide del diciassettesimo turno della competizione dilettantistica.

Sorride l'Ottaviano in chiave salvezza. La compagine vesuviana, al terzultimo posto in graduatoria, conquista una vittoria preziosa nella contesa del Comunale contro la Polisportiva Lioni. La doppietta di Passariello stende la compagine ospite che va in rete con Iommazzo. Un successo prezioso per i rossoblù che salgono a quota 14 punti e mettono in cascina un risultato utile per le ambizioni stagionali. Non può dirsi altrettanto per il gruppo di mister Ferullo che viene scavalcato dal Grotta in quinta posizione e perde momentaneamente la zona playoff.

Irpini vincitori di misura nel confronto con la capolista Palmese. Tra le mura amiche, i giallorossi condannano i rossoneri alla seconda frenata in campionato. Una rete di Cataruozzolo al 45' decide la partita e costringe gli uomini di Pietropinto al ko. L'Acerrana approfitta dello stop? Assolutamente, no. I granata non sfondano in esterna e devono accontentarsi della divisione del bottino con la Virtus Avellino. Il risultato resta inchiodato fino al triplice fischio, pochissime emozioni e lo spettacolo che viene sovrastato dall'equilibrio.

Botta e risposta, invece, nell'incontro casalingo del Pomigliano. Il team napoletano accoglie allo Stadio Ugo Gobbato la Vis Ariano Accadia. È un match in cui i padroni di casa possono raccogliere l'intera posta in palio e agganciare Saviano e Virtus Campania in classifica. Invece, il fanalino di coda riesce nell'intenzione di portare a casa almeno un punto. Gimenez porta in vantaggio gli ospiti, i locali pareggiano più tardi. Da menzionare anche il salvataggio di Ciasullo su calcio di rigore per il Pomigliano.