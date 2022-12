Eccellenza Campania/Girone A - Il Sant'Antonio Abate sblocca con La Torre, il Saviano pareggia con Falco

Un botta a risposta nella sfida salvezza dello Stadio Vigilante Varone tra il Sant’Antonio Abate e il Saviano. La squadra di Mario Di Nola impatta contro la compagine allenata da Alfonso Belmonte. Un punto interessante per entrambe che possono proseguire il cammino e contare su una lunghezza preziosa in vista del futuro. Partita equilibrata, dove i valori in campo si rispecchiano e non evidenziano la supremazia dell’una nei confronti dell’altra. Dopo un primo tempo bloccato e senza gol, nella seconda frazione di gioco si stappa la sfida e ci sono maggiori emozioni in tal senso. Il vantaggio è dei padroni di casa al 72’ con la rete messa a segno da La Torre che porta avanti i suoi sugli sviluppi di un calcio piazzato. La reazione degli ospiti è immediata col destro aperto dai quindici metri di Falco che accoglie l’assistenza dalla sinistra e infila alle spalle dell’incolpevole Manno. Termina così la sfida del Varone, con la posta in palio divisa tra le due squadre. Il prossimo appuntamento, nell’infrasettimanale, vedrà il Sant’Antonio Abate sfidare l’Albanova in trasferta. Per il Saviano c’è la sfida casalinga con lo Sporting Club Ercolanese.

Il tabellino

S. Antonio Abate 1971: Manno, Salese, Esposito, Girardi, V. Sorriso (81' Comegna), Di Costanzo, Acampora (61' A. Sorriso), Cesarano (46' Di Ruocco), La Torre, F. Orlando, Longobardi. A disposizione: Martoriello, C. Orlando, Vitale, Malafronte, Gargiulo, Russo. Allenatore: Di Nola

Saviano 1960: Di Sarno, F. Casillo, Franza, Sorrentino, Ammendola, Annibale, F. Liguori (72' Falco), D'Ambrosio, Guidone (92' Sparano), Auriemma, Schibano (78' Scoppetta). A disposizione: D'Inverno, Polewka, Ale. Belmonte, Iervolino, Salvati, Abitabile. Allenatore: Alf. Belmonte

Arbitro: Casula (Ozieri)

Marcatori: 72' La Torre (SAA), 77' Falco (SAV)

Ammoniti: Girardi (SAA), Di Sarno, F. Casillo, Franza (SAV)