Eccellenza Campania/Girone A - Troppo Casoria per l'Atletico Calcio: è poker viola al San Mauro

Appena tre punti di differenza in classifica e l’occasione di alimentare le speranze nella zona alta. Il Casoria di Gaetano Perrella scende in campo ed affronta l’Atletico Calcio di Ivan De Michele allo Stadio San Mauro: i viola hanno la chance di avvicinarsi alla vetta della graduatoria, i biancazzurri possono agganciare proprio gli avversari poco fuori dalla griglia playoff. Nonostante un distacco piuttosto minimo, sul suolo di via Tenente Formicola va in scena un confronto quasi a senso unico. A confermarlo è anche il risultato che si concretizza al triplice fischio del direttore di gara Michele Onorato di Nola. Strada subito spianata per la compagine di casa che riesce a sbloccare la sfida con la fiammata di Auriemma: avanti nel parziale, i locali riescono a gestire meglio e affondare in maniera più tranquilla il colpo. Sale, poi, in cattedra Orefice che va a segno e mette ulteriormente in discesa il match: ancora gol per uno dei trascinatori della rosa di Perrella e risultato in ghiaccio. Il tris porta la firma di Di Gilio, gli ospiti provano a scuotersi e accorciano il punteggio con La Pietra, ma non basta. Infatti, è Basso ad aumentare la distanza nel risultato col poker. Controllo e possesso fino alla fine per il Casoria che si assicura i tre punti in palio e si rilancia nella zona importante della classifica. La vittoria del San Mauro, infatti, fa volare gli uomini di Perrella a quota 28 punti: agganciato il Pomigliano, c’è solo una lunghezza di ritardo dal trio Ischia-Napoli United-Pompei. Sguardo puntato sull’impegno dello Sporting Club Ercolanese che, col Savoia allo Stadio Caduti di Brema, può sognare l’aggancio alla vetta solitaria del Girone A di Eccellenza. Per l’Atletico Calcio è uno stop pesante, ma che non complica i piani: la truppa di De Michele resta ancora in una fascia tranquilla e si prepara al match casalingo col Real Forio. Per i viola, invece, il prossimo appuntamento sarà ancora tra le mura amiche contro gli avversari oplontini.