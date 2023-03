Eccellenza Campania/Girone A - Napoli United al tappeto, SC Ercolanese è festa al Vallefuoco: decide Galesio, Maradona jr. espulso

Riflettori puntati sul confronto diretto, c’è Napoli United-SC Ercolanese in programma: le due squadre si affrontano per la ventinovesima giornata del Girone A di Eccellenza, in palio ci sono punti pesanti per la volata playoff.

La partita si apre con un buon approccio degli ospiti. Tiro al volo di Pesce dai ventri metri e da posizione defilata, la sfera finisce alta. Al quarto d’ora, squillo dei Leoni con Guadagni: Maiellaro chiude lo specchio. Al 17’ proteste granata per un contatto su Esposito in area, il direttore di gara lascia proseguire. Sul ribaltamento di fronte, Accietto ci prova dalla distanza e la palla termina a lato. A metà frazione, su un traversone di Minicone, Matrone svetta togliendo il pallone dalla disponibilità di Giordano: l’arbitro fischia fallo in attacco. Alla mezz’ora, insidioso calcio piazzato dei locali: sul tentativo di Ciranna, la difesa di Squillante risponde presente e allontana. Non accade più nulla, all’intervallo resiste la parità al Vallefuoco. La ripresa si inaugura con un tiro impreciso di Baumwollspinner. I ritmi però sono più bassi, da segnalare un’uscita importante di Maiellaro su Guadagni. Al 72’ Giordano non trattiene il tiro di Esposito, dall’angolo successivo Caccia svetta e manda sull’esterno della rete. Al 74’ espulso Maradona jr., il Napoli United preme e sfiora la rete in due circostanze: all’85’ con Renelus e poco dopo con Accietto (miracoloso Maiellaro. Sul capovolgimento è il palo a negare il gol a Galesio. Gioia soltanto rimandata perché allo scadere l’argentino non sbaglia da due passi su cross di Onda, lanciato dal tacco di Esposito. Si chiude così lo scontro diretto playoff tra le due formazioni: SC Ercolanese vincente al 90’, è festa granata al Vallefuoco.

Il tabellino

Napoli United: Giordano D., Barone Lumaga, Scognamiglio 05, Ciranna (91’ Carissimi), Akrapovic, Oliva (67’ Diakhaby), Baumwollspinner, Accietto 03, Guadagni (59’ Renelus), Cittadini (71’ Arario), Giordano G (59’ Pelliccia). A disposizione: Radano, Greco 03, Gioielli, Langella 04. Allenatore: Diego Armando Maradona jr.

S.C. Ercolanese: Maiellaro, Di Finizio, Caccia, Esperimento, Matrone 03, Marigliano, Pesce (67’ Tufano), Sorrentino 04, Minicone (67’ Onda), Galesio (95’ Contarin), Esposito. A disposizione: Belardo 05, Zatico 04, Iodice 04, Sciullo 05, Estate 05, Gloriosi 04. Allenatore: Luigi Squillante

Arbitro: Rossomando di Salerno

Marcatori: 90’ Galesio (E)

Ammoniti: Renelus, Akrapovic (NU), Minicone, Sorrentino, Tufano (E)

Espulso: al 73’ Maradona jr. (allenatore NU)