Eccellenza, il programma del weekend: la capolista Ischia senza tifosi in trasferta e big match Pompei-Albanova, spiccano gli scontri salvezza

Sei giornate al termine del campionato di Eccellenza, nel Girone A prosegue la marcia dell’Ischia capolista. Archiviata la vittoria nel derby, la squadra isolana - senza tifosi al seguito per trasferta vietata - è di scena al Vezzuto-Marasco per affrontare il Montecalcio, attualmente in ultima posizione. La testa e la coda della classifica che si sfidano sul suolo flegreo. Contemporaneamente, al Bellucci si gioca il big match tra il Pompei, seconda della classe, e l’Albanova, sul terzo gradino del podio: le due, distanti appena un punto, puntano a consolidare il posto alle spalle dei gialloblù. Il Casoria, a caccia di punti playoff, attende il Givova Capri Anacapri, intenzionato a conquistare un bottino utile per la salvezza. Confronto diretto per la zona alta anche tra Napoli United e Sporting Club Ercolanese. Il Savoia fa visita al Villa Literno, il Real Forio accoglie il Pomigliano: anche in queste due gare c’è tanto in palio per la permanenza nella categoria. L’Atletico Calcio vuole ipotecare la pratica col test interno contro il Massa Lubrense, per il Saviano c’è in programma la difficile trasferta sul campo dell’Acerrana. A metà classifica appuntamento tra Maddalonese e Sant’Antonio Abate. Nel Girone B, l’Ercolanese ospita il Città di Solofra mentre il Vico Equense si prepara allo scontro diretto col Montemiletto. Ultima chiamata per il Sant’Agnello che dovrà vincere e sperare su risultati confortanti dagli altri campi: biancazzurri in esterna sul rettangolo della Polisportiva Lioni.

Il programma del Girone A

Atletico Calcio-Massa Lubrense sabato 11 marzo ore 15.00, Stadio Papa

Pompei-Albanova sabato 11 marzo ore 15.00, Stadio Bellucci

Montecalcio-Ischia sabato 11 marzo ore 15.00, Stadio Vezzuto-Marasco

Napoli United-SC Ercolanese sabato 11 marzo ore 15.00, Stadio Vallefuoco

Villa Literno-Savoia sabato 11 marzo ore 15.00, Stadio Comunale

Maddalonese-Sant’Antonio Abate domenica 12 marzo ore 11.00, Stadio Comunale

Real Forio-Pomigliano domenica 12 marzo ore 11.00, Stadio Calise

Casoria-Givova Capri Anacapri domenica 12 marzo ore 11.00, Stadio San Mauro

Acerrana-Saviano domenica 12 marzo ore 15.00, Stadio Arcoleo

Il programma del Girone B

Ercolanese-Città di Solofra sabato 11 marzo ore 15.00, Stadio Paudice

Vico Equense-Montemiletto sabato 11 marzo ore 15.00, Stadio Comunale

Polisportiva Lioni-Sant’Agnello domenica 12 marzo ore 15.00, Stadio Iorlano