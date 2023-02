Eccellenza Campania/Girone A - La Montecalcio manda al tappeto il Sant'Antonio Abate: da 0-2 a 3-2 al Vezzuto-Marasco

Una vittoria preziosa che non cambia, tuttavia, la posizione in classifica. La Montecalcio passa allo Stadio Vezzuto-Marasco, resta in ultima posizione ma accorcia - in attesa dell’impegno del Saviano - sulla zona playout. Flegrei a meno tre dal penultimo posto e a meno quattro dagli spareggi, tra le mura amiche arriva un’altra prova di spessore da parte della formazione di Gennaro Illiano: battuto il Sant’Antonio Abate, in leggera flessione nelle ultime settimane dopo le sconfitte con Casoria e Real Forio. La compagine allenata da Mario Di Nola incassa il terzo ko consecutivo e, seppur in una zona tranquilla di classifica, è chiamata ad un riscatto immediato. La partita si apre con una fase di equilibrio e con qualche spunto, soltanto al 27’ si sblocca il risultato: missile da fuori area da parte di Longobardi che regala il vantaggio temporaneo ai giallorossi. Attorno alla mezz’ora di gioco si concretizza anche il raddoppio per gli ospiti: Sorriso imbuca per Balzano che trova il varco vincente per aumentare la distanza nel parziale. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, Salazaro si fa trovare pronto e accorcia immediatamente. Il numero nove locale approfitta di una disattenzione della difesa e sigla altresì la doppietta personale: 2-2 lampo e primo tempo che si chiude così. Nel corso della seconda frazione, entrambe provano a vincere. Non mancano le occasioni, ma nel finale si concretizza il 3-2 col subentrato Venetucci, letale sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Va in archivio, con questo punteggio, la partita allo Stadio Vezzuto-Marasco: il prossimo turno vedrà la Montecalcio attesa dallo Sporting Club Ercolanese mentre il Sant’Antonio Abate ospiterà il Pompei.