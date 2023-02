Eccellenza Campania, il programma del weekend: Ischia in trasferta, il Casoria ospita il Saviano. Riflettori all'Arcoleo per Acerrana-Napoli United

Prima delle dieci giornate finali, venticinquesimo turno in programma: il Girone A di Eccellenza si appresta ad entrare nella fase clou. Uno snodo importante attenderà l’Ischia, reduce dal deludente pareggio nella partita precedente. La capolista è attesa dal rivoluzionato Villa Literno sul suolo casertano: non una gara da sottovalutare per la squadra di Buonocore, i biancorossi sono alla ricerca di preziosi punti salvezza. D’altra parte, gli isolani vogliono tenere a distanza la prima inseguitrice, il Casoria di Perrella, attualmente a meno uno dalla vetta e pronto a sfidare il Saviano nella sfida al San Mauro. Il team viola è al top della condizione, mentre i neroverdi sono in lotta per la permanenza nella categoria. Per il Pompei di Masecchia c’è l’appuntamento interno con l’ostica Maddalonese: i rossoblù, terzi in classifica, puntano a confermarsi dopo il successo sul Napoli United. Proprio il gruppo di Maradona jr. deve rialzare la testa e riprendere la corsa in ottica playoff: i Leoni saranno di scena all’Arcoleo, sede dell’Acerrana di Di Buono. Lo Sporting Club Ercolanese è ospite del Real Forio al Calise, il Sant’Antonio Abate fa visita alla Montecalcio sul suolo flegreo. Per l’Atletico Calcio c’è l’esame contro la corazzata Albanova. Massa Lubrense-Pomigliano e Givova Capri Anacapri-Savoia mettono in palio bottini utili per la salvezza. Nel Girone B, sguardo al confronto tra Ercolanese e Sant’Agnello. Per il Vico Equense c’è l’impegno interno col Buccino Volcei.

Il programma del Girone A

Villa Literno-Ischia sabato 11 febbraio ore 14.30, stadio Comunale

Atletico Calcio-Albanova sabato 11 febbraio ore 15.00, Stadio Papa

Pompei-Maddalonese sabato 11 febbraio ore 15.00, Stadio Bellucci

Massa Lubrense-Pomigliano sabato 11 febbraio ore 15.00, Stadio Cerulli

Givova Capri Anacapri-Savoia sabato 11 febbraio ore 15.00, Stadio San Costanzo

Montecalcio-Sant’Antonio Abate sabato 11 febbraio ore 15.00, Stadio Vezzuto-Marasco

Real Forio-SC Ercolanese domenica 12 febbraio ore 11.00, Stadio Calise

Casoria-Saviano domenica 12 febbraio ore 11.30, Stadio San Mauro

Acerrana-Napoli United domenica 12 febbraio ore 15.00, Stadio Arcoleo

Il programma del Girone B

Vico Equense-Buccino Volcei sabato 11 febbraio ore 15.00, Stadio Comunale

Ercolanese-Sant’Agnello domenica 12 febbraio ore 15.00, Stadio Paudice