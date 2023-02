Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei vince di misura: Tedesco stende la Maddalonese

Il Pompei supera a pieni voti l’esame Maddalonese e conquista un’altra vittoria per restare nei piani alti della classifica. Un sussulto ad avvio partita regala i tre punti agli uomini di Giovanni Masecchia, per il club granata è da registrare la dodicesima sconfitta nella competizione. Buon avvio per la compagine rossoblù con Tedesco che mette al centro per Malafronte, posizionato sul secondo palo. Stacco dell’attaccante, Della Monica salva tutto sulla linea. Al 10’ Tedesco riceve sulla destra, si accentra in area, dribbla un avversario e con un rasoterra perfetto sigla il vantaggio locale: battuto Cerreto sul primo palo. Al quarto d’ora, l’autore del gol ci prova direttamente da calcio piazzato, ma la sfera termina a lato. Al 19’ prima occasione per gli ospiti con una conclusione a giro di Napolitano che non trova il bersaglio di un soffio. Al 24’ ancora Tedesco è pericoloso per la truppa di Masecchia, poi attorno alla mezz’ora Savino raccoglie una respinta e calcia: Cerreto blocca in due tempi. Poi è Leone, su angolo di Lepre, a sfiorare il raddoppio. Al 33’ tiro-cross di Tomolillo, la sfera si spegne sul fondo. Due minuti più tardi, Tedesco tenta di superare il portiere granata da posizione defilata: Cerreto è attento e non si fa sorprendere. Qualche altra fiammata nel finale di frazione, ma all’intervallo è 1-0 per i padroni di casa. La ripresa si apre con un corner insidioso di Lepre, Viscovo allontana la minaccia. Al 48’ proteste per un contatto su Tedesco lanciato a rete, poi è Leone a sfiorare il palo con una botta dal limite. Tre giri di lancette dopo, Di Mauro guadagna il fondo e scodella al centro: il pallone attraversa l’area piccola, nessun compagno riesce nel tap-in. Al 64’ rasoterra in corsa da parte di Malafronte, la palla termina fuori. Passa qualche secondo e, su un rinvio sbagliato di Cerreto, Gargiulo colpisce di testa ma centralmente. Al 70’ punizione leggermente imprecisa di Fibiano, sul capovolgimento Malafronte sfiora la traversa su assistenza di Lepre. Al 74’ gol annullato a Tomasin per posizione irregolare, poi i casertani restano in dieci per l’espulsione di Viscovo, autore di un brutto intervento. All’87’ apertura di Gatta per Serrano che entra in area e spedisce alto. Non succede altro, al triplice fischio è 1-0 allo Stadio Bellucci.

Il tabellino

Pompei: Merola, Tomasin, Tomolillo, Gargiulo, De Giorgi, Caiazzo, Savino (71’ Gatta), Leone (60’ Marin), Malafronte (90’ De Simone), Tedesco (69’ Pirone), Lepre (81’ Serrano). A disposizione: Rendina, Carotenuto, Nunziata, Albanese. Allenatore: Masecchia

Maddalonese: Cerreto, Percope, Viscovo, Solpietro (67’ Tansella), Lagnena, Della Monica, Di Mauro, Balzano, Colonna, Napolitano (84’ Di Vico), Bracale (55’ Fibiano). A disposizione: Cioce, Della Valle, De Siena, Arciero, Toure, Dell’Uva. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore

Marcatori: 10’ Tedesco (P)