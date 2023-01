Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese, vittoria sul campo del Massa Lubrense: decide Onda

Tre punti importanti per lo Sporting Club Ercolanese che supera il Massa Lubrense nel fortino del Cerulli. Una vittoria fondamentale in ottica classifica per la squadra di Luigi Squillante. Totalmente opposto il discorso per la compagine di Pasquale Aiello che resta in piena griglia playout. Con l’inedita coppia di terzini titolari Sorrentino e Matrone, il tecnico granata schiera per la prima volta anche Contarin sul lato sinistro dell’attacco con Galesio al centro e Onda a destra. La truppa di casa si affida alle giocate di Cacace e Attardi, con la solita consistenza nel reparto arretrato. Al 5’ Onda sblocca la sfida con un tiro-cross che inganna Borrelli. Il primo tempo è caratterizzato da fiammate e molte sono le interruzioni da parte dell’arbitro. Al 41’ granata vicini al raddoppio. Borrelli, entrato al posto dell’infortunato Tufano, prova a sorprendere il fratello-avversario che difende i pali del Massa. Ottima la respinta sulla quale si avventa Contarin ma D’Esposito salva sulla linea. Ad inizio ripresa, occasione per Galesio al 56’: su suggerimento di Pesce, dall’altezza del dischetto l’attaccante spara sul fondo. Non succede nulla fino al 72’ quando i costieri sfiorano il pari con il neoentrato Veniero che da due passi, sugli sviluppi di un angolo, alza la palla oltre la traversa. Bella l’azione solitaria di Cardone all’83’, ma il diagonale termina al lato. Borrelli nega la gioia del raddoppio a Onda all’85’. Nel recupero, Zatico e Galesio vanno vicini alla seconda marcatura per gli ospiti. Al triplice fischio, è 0-1 al Cerulli.

Il tabellino

Massa Lubrense: Borrelli F., Vitiello 04 (50’ Mastellone), D’Esposito, Cernaz, De Stefano, Acampora (72’ Gargiulo Giovanni 05), Capiello Branco 03 (73’ Cassitto), Cacace (75’ Veniero), Morvillo 04, Attardi, D’Alesio 03 (50’ Amuro). A disposizione: Russo 06, Gargiulo Gerardo 03, Alfano, D’Aniello 04. Allenatore: Aiello

S.C. Ercolanese: Maiellaro, Sorrentino 04 (85’ Zatico 04), Esperimento, Carbonaro, Matrone 03, Pesce (63’ Cardone), Tufano (18’ Borrelli P.), Marigliano, Onda (92’ Minicone), Galesio, Contarin (46’ Di Finizio). A disposizione: Belardo 05, Caccia, Amoriello 03, Iodice 04. Allenatore: Squillante

Arbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore

Marcatori: 5’ Onda (E)

Ammoniti: Mastellone, Morvillo, mister Aiello (M), Carbonaro, Maiellaro, Galesio, Cardone, Borrelli (E)