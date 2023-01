Eccellenza Campania/Girone A - La Maddalonese ribalta l'Atletico Calcio: vittoria granata allo Stadio Papa

Una sconfitta casalinga e un parziale ribaltato nel secondo tempo. Per l’Atletico Calcio arriva un ko al primo test interno del nuovo anno, la Maddalonese riesce a rimontare e conquistare la posta in palio allo stadio Vittorio Papa di Cardito. Dopo il buon pari sul campo del Napoli United, la corsa dei ragazzi di Ivan De Michele si arresta. Eppure, l’avvio di gara è convincente. Buon approccio per i biancazzurri che si affidano alle solite giocate di Labriola e Lepre nel pacchetto offensivo. Proprio quest’ultimo, su assist di Guidone, sblocca il punteggio con un colpo di testa in totale tranquillità. Il trascinatore dei locali sfiora la rete anche al quarto d’ora, bravo Cerreto nella circostanze, e al 19’ con un palo colpito su assistenza di Sannino. Il pareggio dei granata si concretizza poco dopo la mezz’ora con Solpietro: il calciatore festeggia la convocazione con la Rappresentativa Campania Under-19 con uno stacco deciso. Nel finale di frazione, è Lagnena a sfiorare il raddoppio. Anche nel secondo tempo, i padroni di casa iniziano bene ma al 58’ gli ospiti stravolgono completamente il punteggio: azione magistrale della squadra e guizzo di Napolitano per l’1-2. Al 65’ la Maddalonese rischia su una disattenzione di Cerreto, sale la pressione dell’Atletico che va vicino al pareggio con Lepre e Porzio. Nelle battute conclusive, il team casertano resta in dieci e Cerreto è ancora protagonista con alcuni interventi provvidenziali sui tentativi disperati degli uomini di De Michele.

Il tabellino

Atletico Calcio: Cafariello, Leone, Calone, Sannino (55’ Vitale), Aliperta, Esposito, Guidone, Foti, Labriola (79’ Sgambati), Lepre, Di Giorgio (45’ Porzio). A disposizione: Mola, Bove, Cardillo, Romanucci, Zanfardino, Cuomo. Allenatore: De Michele

Maddalonese: Cerreto, Percope, Bracale, Solpietro, Lagnena, Della Monica, Di Mauro (44’ Tansella), Balzano, Di Costanzo (46’ Napolitano - 83’ Della Valle), Colonna (76’ Toure), De Marco (89’ De Stefano). A disposizione: Cioce, Arciero, Dell’Uva, Laurenza. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Messina di Castellamare di Stabia

Marcatori: 12’ Lepre (AC), 35’ Solpietro (M), 58’ Napolitano (M)

Ammoniti: Bracale (A)

Espulsi: 82’ Lagnena(M)