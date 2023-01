Eccellenza - Il programma del ventunesimo turno: Casoria-Napoli United big match, ostacoli per Ischia e Pompei

Ventunesima giornata di Eccellenza, quarto turno della fase di ritorno. Per l’Ischia, capolista del Girone A, c’è il confronto col Savoia allo Stadio Mazzella. Dopo il pareggio sul campo dell’Albanova, gli uomini di Buonocore vanno a caccia del successo nel fortino amico: sull’isola arriveranno gli oplontini, con Criscuolo in panchina e con l’intenzione di raccogliere punti in ottica salvezza. Riflettori puntati al San Mauro, dove Casoria e Napoli United - a pari lunghezze in classifica - si affrontano nel big match di giornata. L’obiettivo è il bottino pieno per staccare l’avversaria e proseguire nella corsa alla vetta. Per il Pompei di Carannante c’è l’ostica trasferta sul suolo della Montecalcio, lo Sporting Club Ercolanese fa visita al Massa Lubrense al Cerulli: rossoblù e granata mirano alla zona alta della graduatoria, flegrei e nerazzurri hanno l’esigenza di vincere per la permanenza nella categoria. Partite complicate attendono Atletico Calcio e Pomigliano, rispettivamente contro Maddalonese e Albanova. L’Acerrana, fresca di finale conquistata in Coppa Italia di categoria, fa visita al Real Forio, mentre il Givova Capri Anacapri ospita il Saviano nel confronto salvezza. Posta in palio importante anche tra Villa Literno e Sant’Antonio Abate. Nel Girone B, l’Ercolanese accoglie la Virtus Avellino e il Vico Equense scenderà sul rettangolo del Comunale per sfidare la Polisportiva Lioni. Test esterno per il fanalino Sant’Agnello: in programma il match nell’impianto del Giffoni Sei Casali.

Il programma del Girone A

Atletico Calcio-Maddalonese sabato 14 gennaio ore 14.30 allo Stadio Papa

Massa Lubrense-SC Ercolanese sabato 14 gennaio ore 14.30 allo Stadio Cerulli

Villa Literno-Sant’Antonio Abate sabato 14 gennaio ore 14.30 allo Stadio Comunale

Montecalcio-Pompei domenica 15 gennaio ore 10.30 allo Stadio Vezzuto-Marasco

Givova Capri-Anacapri domenica 15 gennaio ore 11.00 allo Stadio San Costanzo

Real Forio-Acerrana domenica 15 gennaio ore 11.00 allo Stadio Calise

Casoria-Napoli United domenica 15 gennaio ore 11.30 allo Stadio San Mauro

Ischia-Savoia domenica 15 gennaio ore 14.30 allo Stadio Mazzella

Pomigliano-Albanova domenica 15 gennaio ore 14.30 allo Stadio Gobbato

Il programma del Girone B

Vico Equense-Polisportiva Lioni sabato 14 gennaio ore 14.30 allo Stadio Comunale

Giffoni Sei Casali-Sant’Agnello sabato 14 gennaio ore 14.30 allo Stadio Giannattasio

Ercolanese-Virtus Avellino domenica 15 gennaio ore 14.30 allo Stadio Piccolo