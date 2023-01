Eccellenza Campania/Girone B - Il Vico Equense riprende la Polisportiva Lioni al Comunale

Un pareggio che non accontenta nessuno, ma permette di muovere la classifica nella zona playout. Allo Stadio Comunale di Massaquano, il Vico Equense non riesce a superare la Polisportiva Lioni a pieni voti. Il match, infatti, va in archivio sul punteggio di 1-1. La formazione di casa non trova il bottino pieno, complice una buona prestazione offerta dalla brigata ospite. L’undici di Caruso passa subito in vantaggio, agli irpini bastano tredici giri di lancette per sbloccare il risultato: Campagnuolo trova il varco giusto per battere la retroguardia locale e spianare la strada ai suoi. Il Vico non abbassa la concentrazione, pur soffrendo su qualche iniziativa della Polisportiva Lioni. All’81’, però, si concretizza il pareggio con la firma di Correale che ristabilisce l’equilibrio nel parziale e fissa l’1-1 sul rettangolo verde del Comunale. Nel finale, ambedue provano a vincere il match, ma il parziale resta inchiodato e al triplice fischio non ci sono vincitori. Sale a ventuno punti la squadra di Teta, mentre gli ospiti restano avanti di una lunghezza. Sguardo però rivolto già al prossimo appuntamento di campionato. Per il Vico Equense, in una serie utile di risultati, ci sarà l’ostica trasferta sul campo della Scafatese. La Polisportiva Lioni sarà attesa da una nuova sfida in esterna: la truppa avellinese farà visita al Faiano.