Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei sblocca col solito Galesio, ma non basta: l'Acerrana rimonta e vince

Vittoria in rimonta per l'Acerrana dopo un secondo tempo ricco di emozioni all'Arcoleo. La compagine di Vincenzo Di Buono supera il Pompei di Pasquale Borrelli con un'impresa targata Russo-Carannante Esposito. A poco serve il momentaneo vantaggio degli ospiti targato Galesio.

La cronaca si apre con un controllo e tiro di Galesio su assistenza di Tedesco: traiettoria deviata sul palo. Al quarto d'ora i rossoblù manovrano in attacco alla ricerca del varco giusto: i granata rispondono con una partita di contenimento e di ripartenza. Al 19' Ricci tenta la punizione dalla distanza, sfera a lato. Al 22' Spinola manda sul fondo, mentre due giri di lancette più tardi Munao anticipa Galesio su suggerimento di Tomasin. Al 27' l'assistente annulla una giocata offensiva di Galesio, alla mezz'ora Spinola dal vertice sinistro dell'area impegna seriamente il portiere. Al 33' ancora Spinola sfiora il bersaglio, al 36' Munao respinge l'iniziativa di Tedesco. La reazione del Toro è affidata a un colpo di testa di Spilabotte al 38'. Il fantasista di casa ci riprova anche al 44', Barbato fa buona guardia.

Ad inizio ripresa, la botta di Marin si stampa sull'esterno della rete. Al 53' l'episodio che cambia la partita. Affinito si oppone a Di Paola col braccio sulla linea di porta: il direttore di gara assegna il rigore e mostra il rosso al calciatore di Di Buono. Dal dischetto va Galesio che trasforma spiazzando Munao. Al 62' Pisani va vicino al pareggio, al 68' Munao - con l'aiuto della traversa - salva i suoi sul tentativo aereo di Malafronte. Al 70' l'1-1 porta la firma di Russo con una conclusione vincente sul primo palo. Al 73', sugli sviluppi di un corner, Borrelli mette fuori di testa. Stesso esito per Malafronte sul versante opposto. A sei dal termine, Pisani parte in contropiede e serve Carannante Esposito sul filo del fuorigioco: il numero 7 batte Barbato, completa la rimonta per l'Acerrana e condanna il Pompei alla sconfitta.

Il tabellino

Acerrana: Munao, Todisco, Ricci, Affinito, Taddeo, Terracciano (79' Suppa), Carannante Esposito, Porcaro (57' Borrelli), Pisani, Spilabotte (60' Pisani), Russo. A disposizione: Giordano, Vitale, Romanelli, Fischetti, Di Micco, Panico. Allenatore: Di Buono

Pompei: Barbato, Tomasin, Vitale (79' Caiazzo), Marin, Di Pietro, Albanese, Tedesco (67' Malafronte), Savino, Galesio (64' Gargiulo), Di Paola, Spinola (75' De Angelis). A disposizione: Spagnulo, Rinaldi, Improta, Leone, Lamontagna. Allenatore: Borrelli

Arbitro: Pietro Marinoni di Lodi

Marcatori: 54' rig. Galesio (P), 70' Russo (A), 84' Carannante Esposito (A)

Espulso: 53' Affinito (A)