Eccellenza Campania/Girone B - Al Sant'Agnello non basta la rimonta: il Solofra sbanca il Comunale

Squadra in casa Sant'Agnello

Un match pirotecnico, una sesta giornata ricca di colpi di scena. Gli anticipi del Girone B di Eccellenza riservano il confronto allo Stadio Comunale in Viale dei Pini tra il Sant'Agnello e il Città di Solofra. I costieri puntano a costruire il percorso tra le mura amiche, gli irpini approdano sul suolo napoletano con la volontà di raccogliere lunghezze utili per la salvezza. E i novanta minuti regalano cinque gol, emozioni e continui capovolgimenti di fronte.

Il primo tempo è di marca gialloblù, la formazione di Fiume domina nel risultato al termine dei quarantacinque giri di lancette iniziali. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra: il traversone profondo inganna l'estremo difensore, Robustelli approfitta della mancata respinta e sigla il vantaggio a porta sguarnita. Il raddoppio del Solofra è targato Palumbo: il numero 6 si invola sulla destra, entra in area e deposita nel sacco con un tiro ad incrociare.

Nel corso del secondo tempo, il Sant'Agnello non ci sta e inverte la rotta. Sterzata decisa al match nei primi minuti della ripresa: al 51' sale in cattedra Tarallo che accorcia. Ancora il calciatore di casa, qualche giro di lancette più tardi fissa la doppietta personale. Gli ospiti tengono mentalmente e, nonostante la rimonta subita, firmano il tris con Di Giacomo che sfrutta l'assist di Rapolo e decide la contesa del Comunale.

Termina 2-3 in Viale dei Pini, per il Sant'Agnello è la terza sconfitta in sei partite disputate: resta ancora senza vittorie la compagine costiera. Il prossimo appuntamento sarà nella tana del Costa D'Amalfi.