Eccellenza Campania/Girone A - Secondo ko consecutivo per lo Sporting Club Ercolanese: Atletico Calcio corsaro al Solaro

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per lo Sporting Club Ercolanese. Dopo il passo falso di domenica scorsa, i granata escono ko anche dal confronto interno con l'Atletico Calcio che si afferma in rimonta col risultato di 1-2. La cronaca si apre con un tentativo di Raiola al quarto d'ora di gioco: il calciatore locale entra in area e col destro cerca il secondo palo, sfera sul fondo. L'esterno è ispirato e soltanto il palo nega la gioia al 24'. Gli ospiti rispondono con un tiro alto di Lepre poco prima della mezz'ora. Al 34' Longo sblocca la contesa. Cross basso di Raiola, Diodati in uscita non trattiene e la punta granata è lesta a mettere in porta. A un minuto dal duplice fischio l'Atletico pareggia. L'ex Sannino va alla battuta del corner, il palo e Uliano respingono: Esposito è abile a rimettere il risultato in equilibrio.

Longo, cinque minuti più tardi dal fischio d'inizio della ripresa, va vicino al raddoppio. Conclusione a giro di destro, fuori di poco. Sorrentino a rimorchio vede lo specchio della porta ma Diodati c'è. L'S.C. Ercolanese è costantemente nella metà campo avversaria ma la seconda rete la trovano gli ospiti in contropiede al 62': Calone mette la palla sotto la traversa. I granata sono ancora sfortunati e colpiscono il secondo legno della giornata (ottavo totale tra coppa e campionato) con Sorrentino che di testa raccoglie il suggerimento di Mosca. Nei minuti finali il tecnico Ambrosino le prova tutte e lancia in campo anche Bacio Terracino al posto di Sorrentino. L'Atletico si difende bene e prova a ripartire, ma il gioco è spesso interrotto. Sono ben nove i minuti di recupero e al 96' la squadra di casa protesta per un potenziale penalty. Fioccano molte ammonizioni e sono necessari altri 3' di recupero. Al triplice fischio, i locali vanno ko e gli uomini di De Michele conquistano i tre punti.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano (80’ Solombrino ‘04), Amoriello ‘03, Esperimento, Carbonaro, Panico (63’ Di Finizio), Pesce, Tufano, Sorrentino ‘04 (80’ Bacio Terracino), Raiola (63’ Minicone), Longo, Mosca. A disposizione: Caccia, Borrelli, Guida ‘03, Scarpato ‘04, Fusco ‘04. Allenatore: Salvatore Ambrosino

Atletico Calcio: Diodati ‘04, Iacone ‘03 (9’ Vitale ‘03, 80’ Cardillo ‘03) Viglietti, Sannino, Aliperta, Esposito, La Pietra (85’ Nascari), D’Abronzo, Lepre (97’ Salazaro), Labriola (63’ Foti), Calone. A disposizione: Porreca ‘04, Bove ‘04, Romanucci ‘03, Corbi ‘05. Allenatore: Ivan De Michele

Arbitro: Tomei di Sapri

Marcatori: 34’ Longo (E), 44’ Esposito, 62’ Calone (AC)

Ammoniti: Amoriello, Ambrosino (allenatore), Tufano, Mosca (E), Aliperta, Esposito, Diodati, Cardillo (AC)