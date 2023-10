Eccellenza - Casoria-Pomigliano in campo per pochi minuti: il motivo. Vincono Afragolese e Savoia, Pompei rallentato

Un’altra domenica da cancellare allo stadio San Mauro, il match tra Casoria e Pomigliano va in scena ma dura appena una manciata di minuti. Dopo aver saltato la partita contro l’Afragolese una settimana fa, a causa delle difficoltà societarie in cui versa, la compagine viola torna in campo, allontanando l’ipotesi di una seconda rinuncia. Tuttavia, soltanto sette calciatori - il minimo consentito da regolamento - prendono parte ai circa tre giri di lancette sotto la direzione dell’arbitro Matteo Della Porta. Il portiere della squadra locale si ferma per un presunto infortunio, portando il fischietto di Benevento a decretare la fine per il mancato raggiungimento del numero di tesserati. Il Pomigliano dunque si aggiudicherà la vittoria a tavolino (0-3, ndr), nell’ambiente Casoria prosegue il momento critico e il rischio di rinuncia al campionato si fa sempre più concreto. Si attenderà, in merito, il comunicato del Giudice Sportivo.

Successo in trasferta per il Montecalcio di Gennaro Illiano. Con tre gol a Bacoli, la squadra biancazzurra batte il Rione Terra di Gennaro Monaco. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa si scatenano gli ospiti che vanno in rete con Serrano, Cirelli e Carannante. Il Real Forio supera l’ostacolo Quarto Afrograd allo stadio Calise. Sogliuzzo sblocca alla mezz’ora con una punizione magistrale, Filosa raddoppia al tramonto della frazione iniziale con un sinistro dall’interno dell’area. In avvio di ripresa, i flegrei accorciano con Ragosta. Al 75’ Di Costanzo finalizza su un calcio piazzato di Pistola, il colpo di testa vale il 3-1.

L’Afragolese schianta letteralmente il Real Aversa e aggancia l’Acerrana in vetta alla classifica del Girone A. I ragazzi di Fabiano firmano una manita e complicano la situazione dei casertani: doppietta per Salvador e Chianese, primo gol per Cunzi. Partita perfetta per i rossoblù che fanno registrare il quarto successo in campionato. Pirotecnica gara al Bellucci tra il Pompei e il Castel Volturno. Squadra di Maradona Jr in vantaggio con Malafronte, ospiti abili a pareggiare con Percuoco. A pochi secondi dall’intervallo, Simonetti porta avanti i suoi ma non basta. Nel recupero del secondo tempo, Negro timbra il 2-2 definitivo. Bacio Terracino illude soltanto la Mariglianese, il Savoia rimonta e vince: Imbimbo al 75’ e Wissam al 92’ regalano i tre punti ai biancoscudati.

Nel Girone B, il Santa Maria la Carità deve arrendersi sul campo della Virtus Avellino. Bravaccini sblocca, Vallefuoco pareggia momentaneamente e Ripoli si aggiunge alla festa per il 2-1. Il vantaggio di D’Acierno inganna il Giffoni Sei Casali, il Sant’Antonio Abate ribalta tutto nella ripresa. Al 70’ Orlando riprende il match con un mancino, dopo due minuti i giallorossi completano la rimonta con la rovesciata di Balzano. Nei minuti di recupero Acampora parte dalla propria metà campo e cala il tris con il sinistro.