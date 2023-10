Ercolanese fermata dai legni, il Nola strappa un punto: equilibrio e nessuna rete al Solaro

Pari e patta tra Ercolanese e Nola nella gara del Solaro, valida per la quinta giornata del Girone A di Eccellenza. La squadra di Roberto Carannante torna a far punti e sale a quota due in classifica, i bianconeri fanno registrare il terzo risultato utile in campionato e danno continuità al pareggio della scorsa settimana contro il Givova Capri Anacapri.

La partita si apre con le classiche fasi di studio, nessuna delle due formazioni punta a concedere spazio all’avversario. Al 18’ i padroni di casa si fanno vedere in attacco con una punizione di Padulano che si spegne sul fondo. Passano sette giri di lancette e, su un lancio di Caiazzo, Mosca serve Basso con la sponda: il numero 11 colpisce il palo. Al 29’ ancora granata vicini al gol con una conclusione di Borrelli che viene deviata e sfiora il legno della porta difesa da Somma. Al 39’ progressione di Mosca verso l’area di rigore, il centravanti viene disturbato in extremis al momento del tiro. Il 9 di Carannante ci riprova nel recupero da fuori area, la mira è imprecisa di poco. Soltanto all’alba del secondo tempo, il Nola si porta in zona offensiva con un tentativo da lontano dell’ex Esposito. Il ritmo dell’incontro non è elevato, ma al 79’ la gioia dell’Ercolanese si stampa sul secondo legno di giornata. La giocata di Mbaba, appena entrato al posto di Padulano, finisce sul montante. Nel finale, Borrelli alza il pallone per Mbaba, il controllo è difettoso e Somma in uscita salva i suoi. Non accade altro, al triplice fischio è 0-0 al Solaro.