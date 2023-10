Il big match tra Puteolana ed Acerrana si chiude senza gol. Pirone para un rigore ad Elefante, espulso Vitale

Una partita ad alta intensità, un’espulsione, un palo e un calcio di rigore. Accade di tutto negli oltre novanta minuti dello stadio Conte tra la Puteolana di Ivan De Michele e l’Acerrana di Giovvanni Sannazzaro. La squadra flegrea gioca un ottimo primo tempo, poi è penalizzata dal rosso di Vitale a pochi secondi dall’intervallo. La capolista ci crede maggiormente nella ripresa, sfiorando soltanto la vittoria con il palo colpito da Liberti e con il rigore fallito da Elefante.

Buon approccio al match per i padroni di casa che ci provano subito con Pontillo, il destro del centrocampista è preda di Rendina. I Diavoli Rossi premono e con insistenza si riportano dalle parti dell’area avversaria, Pesce cerca la porta direttamente da calcio piazzato ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 12’ grande chance per i flegrei. Laringe approfitta di una respinta corta di Rendina e conclude a colpo sicuro, Akrapovic è provvidenziale nel salvataggio sulla linea. Meglio la squadra di De Michele nella prima parte di match, al 21’ tocca ad Alvino impensierire l’estremo difensore ospite. Alla mezz’ora Amelio tenta di indirizzare una punizione verso lo specchio, il pallone sfiora il palo. L’episodio che cambia il volto della partita si registra al 42’ con la seconda ammonizione per Vitale che vale l’inferiorità numerica per la Puteolana. Nel finale di primo tempo, l’Acerrana sfiora il vantaggio. Punizione di Onda respinta dalla difesa, sulla ribattuta c’è Liberti che fa partire un missile che si stampa sul legno. In avvio di ripresa, batti e ribatti in area di rigore, arriva Aracri che calcia al volo ma manda alto. Al 64’ doppia prodezza di Rendina su Laringe e su Prisco, il numero 1 di Sannazzaro sale in cattedra e si oppone alle iniziative degli uomini di De Michele. Al 76’ De Simone viene agganciato in piena area, il direttore di gara assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Elefante che si fa ipnotizzare da Pirone. All’87’ Onda pennella per Elefante che controlla di petto e tira fuori. L’ultimo sussulto, in pieno recupero, è di Elefante, ma il punteggio non cambia.