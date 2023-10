Albanova corsara sull'isola, Givova Capri Anacapri ko. Battuta d'arresto per la squadra di Rea

Prima sconfitta in campionato contro una corazzata del Girone A. Il Givova Capri Anacapri deve arrendersi all’Albanova e, quindi, mettere un freno alla recente marcia in campionato. La squadra biancazzurra allontana le paure e si regala una splendida vittoria nel fortino del San Costanzo. Volpicelli con una doppietta e il rigore di Grezio permettono di sbancare l’isola.

Prima mezz’ora di agonismo in mezzo al campo, ma sono poche le azioni degne di nota. Al 32’ Orefice conquista il possesso e, a tu per tu con Torino da posizione defilata, serve Grezio con un gesto di altruismo: la difesa intercetta il passaggio e allontana la minaccia. Al 39’ ancora Orefice di tacco fa correre Minicone verso la porta: l’esterno viene atterrato in area di rigore, per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Grezio che dopo 196 giorni torna al gol: portiere spiazzato e vantaggio ospite. Nel primo dei deu minuti di recupero Volpicelli si inventa un tiro spaziale dopo un contropiede dell’Albanova, la sfera finisce all’incrocio per il raddoppio. Ad inizio ripresa, i padroni di casa vanno a caccia del gol per riaprire la contesa ma Sorrentino compie un miracolo sulla punizione di Ciranna. Passano trenta secondi e l’estremo difensore neutralizza anche il colpo di testa a botta sicura di Cavallini. Al 62’ la compagine casertana sigla il tris. Volpicelli, su assist di Orefice, si regala la personale doppietta con un tiro d’esterno. In pieno recupero, Cacciottolo rende meno amaro il sabato pomeriggio degli isolani con il guizzo vincente dopo un passaggio di Navarrete.

Il tabellino

Givova Capri Anacapri: Torino (46’ Sacchettino), Cavallini, Pezzullo, Tassiero (55’ Pelliccia), Campanile (75’ Buondonno), Oliva (55’ Giliberti), Navarrete, Ciranna, Cacciottolo, Gaye, Izzo (46’ Solitro). A disp.: Quadro, Esposito, Menna, Giliberti, Pelliccia, Ruggiero. All.: Rea

Albanova: Sorrentino, Sparano, Longobardi, Solpietro, Tommasini, Varchetta, Volpicelli (70’ Fontanarosa), La Montagna (85’ Falco), Grezio (70’ Cestrone), Minicone (79’ Infimo), Orefice (90’ Mele). A disp.: Accardo, Percope, Cantone, Di Dona. All.: Bovienzo

Arbitro: Vincenzo Oristanio di Perugia

Marcatori: 40’ Grezio (A), 46’ pt Volpicelli (A), 62’ Volpicelli (A), 92’ Cacciottolo (C)

Ammoniti: Izzo, Ciranna (C), Tommasini, Sorrentino, Infimo (A)