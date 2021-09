Coppa Italia Serie D, Portici-Mariglianese 2-0: Manfrellotti e Pisani regalano il passaggio del turno a Sarnataro

Primo impegno ufficiale per Portici e Mariglianese. La Coppa Italia di Serie D prende il via con il turno preliminare, al San Ciro si affrontano le due formazioni che saranno attese dall'imminente inizio del campionato. L'appuntamento odierno rappresenta un buona occasione per mettere minuti nelle gambe e lavorare sulla condizione fisica.

Frazione iniziale che favorisce la squadra ospite, gli uomini di Sanchez provano a creare problemi al team locale con Liberti di testa. La seconda opportunità è per Peluso che, a tu per tu con Della Valle, non trova il varco per regalare il vantaggio. Ripresa, invece, di carattere azzurro con Manfrellotti che sblocca il punteggio al 63' da calcio di rigore. Biancocelesti intraprendenti con Francesco Esposito, la traversa nega il pareggio. Tocca poi a Gennaro Esposito a sfiorare la rete con un colpo di testa largo. Ancora Francesco Esposito nell’area piccola fallisce, provvidenziale l'intervento sulla linea di Della Valle. Al 94' il Portici raddoppia con Pisani dopo la respinta di Maione. Sorride il gruppo di Sarnataro che si guadagna l'accesso alla fase successiva, per la Mariglianese un'uscita a vuoto e la fine del cammino in Coppa Italia.

Il tabellino

Portici: Della Valle, Esposito, Rizzo, Riccio, Russo, Calvanese, Carrotta, Maranzino, Manfrellotti, Elefante, Stallone. A disposizione: Scharper, Cirillo, Silvestre, Sibilio, Pisani, Romano, Martiniello, Zinno, Filogamo. Allenatore: Sarnataro

Mariglianese: Maione, Peluso, De Angelis, De Giorgi, Varchetta, Tommasini, Liberti, Langella, Esposito G., Di Dato, De Martino. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Saverio Esposito di Ercolano

Marcatori: 63' Manfrellotti (P), 94' Pisani (P)